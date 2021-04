A digitális kiégés nem játék, a fiatalok között szedi áldozatait

Bár laikusként azt gondolhatná az ember, hogy az 1995 és 2009 között született generáció tagjainak, akik már a digitalizáció világában nőttek föl, nem okoz akkora kihívást a jelenlegi helyzet, de ez tévedés. A képernyő előtt eltöltött napi nyolc óra vagy olykor még ennél is hosszabb idő meglehetősen ingerszegény környezetet teremt, elzárva őket az iskolától és kortársaiktól – hívta föl a figyelmet az InfoRádiónak nyilatkozó ifjúsági és generációs szakértő. A Z-generációnak is megvan a maga igénye a változatos környezetre, ráadásul az izoláció, a bezártság a depresszióra is ráerősíthet, ha pedig mindez nincs tehermentesítve, esetükben is kiégéshez (burnout) vezethet.

Bereczki Enikő szavait támasztja alá egy, a múlt év decemberében a brit országos diákszövetség által készített felmérés is, amely az online tanulóknál komoly gond a stressz és a depresszió, kiváltképp, ha nincsenek beiktatva offline tevékenységek is a fiatalok életébe. A tanulmány arra is rávilágított, hogy

sokaknál egybefonódnak a nappalok és az éjszakák, nehezen kelnek és vesznek részt a reggeli órákon, és egyre inkább demotiválttá válnak.

Az ifjúsági és generációs szakértő szerint a felsoroltak jelentkezése egyértelműen a kiégésre figyelmeztet, amire fontos, hogy maguk az érintett fiatalok is odafigyeljenek, és iktassanak be olyan offline programokat, amelyek változatosságot hoznak, tehermentesítve őket a folyamatos kényszer alól, hogy készenlétben kell lenniük, hogy a diáktársaktól vagy tanároktól érkező üzeneteket azonnal nyomon tudják követni.

Az iskoláknak is érdemes lenne arra odafigyelniük, hogy iktassanak be olyan időszakokat, amikor nem várják el a diáktól, hogy a monitor előtt gubbasszon – fűzte hozzá Bereczki Enikő, aki szerint egyértelműen sokkal jobb mentális állapotban vannak azok a fiatalok, akik képesek kimozdulni a négy fal közül.

Nyitókép: MTI/Komka Péter