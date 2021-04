Nekifogtak a pedagógusok soron kívüli oltásának – a nap hírei

Egy hét alatt több mint 60 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak Magyarországon, ez 7 százalékos emelkedés. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője az operatív törzs tájékoztatóján elmondta azt is: a megbetegedettek átlagéletkora 45,7 év, a 40-49 éves korosztályba tartozott az új esetek 23 százaléka. Az új fertőzöttek 17 százaléka budapesti, 15 százaléka Pest megyei, míg Zalában csak 1,5 százalékos az arány. A hétvégén a kórházi oltópontokon Pfizer és Szputnyik vakcinával oltanak, a háziorvosokhoz Moderna és AstraZeneca vakcinákat szállítanak.

Újabb 258 beteg halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben Magyarországon egy nap alatt. Újabb 9288 embernél igazolták a kórokozót. Az aktív fertőzöttek száma 230 ezer fölé emelkedett. Kórházban 12 062 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1512-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta több mint 661 ezer embernél igazolták a fertőzést, és elhunyt 20.995 beteg. A beoltottak száma meghaladta a 2 milliót, közülük 787 ezren a második adagot is megkapták.

A koronavírus elleni vakcina osztásának európai uniós felgyorsítását sürgette a miniszterelnök Budapesten, miután a lengyel kormányfővel és az olasz jobboldali kormánypárt, a Liga vezetőjével tárgyalt. Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki és Matteo Salvini azt hangsúlyozta, hogy az oltás az előfeltétele a járvány megszüntetésének. Emellett az is elhangzott: az európai kereszténydemokraták képviseletére fog össze a Fidesz, a lengyel Jog és Igazságosság, valamint a jobboldali olasz Liga. A 3 oldalú egyeztetés májusban folytatódik Rómában vagy Varsóban.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint nem szabad ideológiai és politikai kérdést csinálni a vakcinából, és erre kiváló példa az Egészségügyi Világszervezet tevékenysége. Szijjártó Péter Genfben találkozott a WHO főigazgatójával, ami után az oltást nevezte a koronavírus-járvány elleni egyetlen alternatívának. Hozzátette: a jövőben is fontos lesz az oltóanyagok utánpótlása, ezért Magyarországon is kialakítanak erre a célra gyártási kapacitást, amely a jövő év végén elindul.

Biztonságosabbnak tartják a 2. oltás utáni visszatérést az oktatásba pedagógus érdekképviseletek. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke az InfoRádiónak elmondta: az áprilisi tervekkel szemben május első hetén lehetne újra nyitni az iskolákat, amikorra kialakul a megfelelő védettség. Az 5 pedagógus szakszervezet közös nyilatkozatához csatlakoztak a vegyipari dolgozók is. A pedagógusok oltása csütörtökön kezdődött.

Az altatásban lévő Covid betegek lélegeztetésének ellenőrzésére kéri a belügyminisztert a Magyar Orvosi Kamara, miután egyes kórházakban a halálozási arány eléri a 95 százalékot. A köztestület területi szervezetei a jelenlegi ellátás problémáit összegezték a Pintér Sándornak küldött levélben. A kamara azt is javasolja, hogy a háziorvosok sportlétesítményekben, színházakban vagy iskolákban is olthassanak, és ebben vállaljanak szerepet a fogorvosok is.

Egészségügyi szakembereket hallgatott meg online ülésén az ellenzék által létrehozott parlamenti koronavírus-vizsgálóbizottság. Gilly Gyula orvos, egészségügyi közgazdász kérdésre reagálva úgy nyilatkozott, hogy kötelezővé tenné az oltást. Kusper Zsolt, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy a védőfelszerelés-ellátottság jelentősen javult, de komoly gondot okoz a testület létszámhiánya.

Franciaországban a nemzetgyűlésben majd a szenátusban is jóváhagyta a kormánytöbbség az államfő által előző este bejelentett országos korlátozásokat, az ellenzék azonban bojkottálta a szavazásokat. A kormány számítása szerint a fertőződések tetőzése 7-10 nap múlva várható, az intenzív osztályokon április végén lesz a legtöbb beteg. Az egyik legnagyobb vitát az iskolák bezárása váltotta ki.

Az emberiség és az egyes emberek életében hordozott keresztről beszélt Ferenc pápa nagycsütörtök alkalmából. A katolikus egyházfő a Szent Péter-bazilikában bemutatott olajszentelési misén úgy fogalmazott: a kereszt Jézus egész életét végigkísérte, és máig jelen van az emberiség történetében is, ahogyan a keresztre feszítők sem csupán Jézus korában fordultak elő. A Vatikán területe húsvét alatt, Olaszország egészével együtt, teljes zárlat alatt lesz.