Kezdődik a Kelenföldi pályaudvar környékének átszabása

Hétfő reggel megjelent a nyílt európai uniós közbeszerzési felhívás, indul a tervezés – írta közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedőknek kulturált BKK- és Volánbusz-végállomást ígérnek, és több új P+R parkolót Őrmezőn, a kelenföldi metróvégállomáson - derült ki a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatójának bejegyzéséből. Rámutatott: Kelenföld vasútállomás az M4-es metró végállomásának 2014-es megnyitása óta fontos csomópontja Budapestnek, már semmiképp nem tekinthető külvárosias környéknek, most is épül a közelében egy pláza és egy irodaház.

Most kerülniük kell a buszoknak

Az autóbuszok végállomása és a parkolók nem mondhatók komfortosnak, a Volánbusz járatai a csomópont kedvezőtlen oldalára érkeznek még a metró előtti forgalmi rend szerint, ezért az Egérúton jelentős kerülőre kényszerülve érik csak el az Etele téri pályaudvart, miközben a Budaörsi úton közvetlenül és gyorsabban is elérhetnék a kelenföldi csomópontot. "A még a BKK-ban 2014 előtt készített eredeti terveink szerint a metró indulása után nem sokkal kész lett volna az őrmezői oldalon egy autóbusz-terminál, de végül a metróprojektből kimaradt ez az elem, miután az agglomerációs járatokat a Volánbusz átvette a BKK-tól és a főváros nem folytatta ezt a fejlesztést" – írta Vitézy Dávid.

Emlékeztetett: múlt héten, március 25-én, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán megállapodás született a Fővárosi Önkormányzat és a kormány között, hogy a kormány átveszi és megvalósítja ezt a fejlesztést, és így Fürjes Balázs államtitkár felügyeletével, a BFK irányításával elkezdődik a kelenföldi csomópont továbbfejlesztése. Az első lépés a tervezés.

Költöztetés

A legfontosabb változás, hogy

az elővárosi Volánbuszok végállomása átkerül az Etele térről az őrmezői oldalra.

A Volánbusz járatai ide egyszerűbben, rövidebb úton, gyorsabban, kevesebb üzemanyagot elégetve juthatnak el, nem kell az Egérút felé kerülniük. A helyi buszok többségének már most is Őrmezőn van megállója vagy végállomása, így a Volánbusz és a BKK járatai a jövőben egy közös, fedett terminálról indulhatnak, ahol a buszra zárt helyen lehet majd várni. Az új állomáson a kelenföldi csomópontból régóta hiányzó funkciók, szolgáltatások (például nyilvános illemhely, újságos, stb.) pótlására is sor kerül - derült ki a BFK elnökének írásából.

Az ígéretek szerint a kelenföldi P+R kapacitás is nőni fog a mostani 1000 férőhelyről legalább 1500-ra; terveznek egy többszintes parkolóházat is.

A kerékpárosok számára is készülnek majd bringatárolók, de taxidrosztok, K+R parkolók ("kiss and ride" – ahol csak egy pillanatra állhat meg az autó, amíg az utasok kiszállnak) is létesülnek.

Az egész teret elemzik

A BFK a munka keretében nem csak a buszpályaudvar és a P+R parkoló terveztetését rendeli meg, ugyanis a Kelenföldi pályaudvar térségének átfogó vizsgálatára és elemzésére is szól a közbeszerzés. A tervezőnek javaslatot kell majd tennie a buszvégállomás Etele téren felszabaduló területének hasznosítására, ahol a cél a zöldterületek növelése.

De több, más, a térséget érintő távlati fejlesztés vizsgálatát is tartalmazza a tervezési munka.

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia által előrevetített utasszám-növekedés miatt Kelenföldön az aluljáró a vasúti utasok kiszolgálására elégtelen megoldást jelent,

megkezdik a vizsgálatát egy, a vágányok felett átívelő új vasútállomási épület kialakíthatóságának, mely közvetlenül kapcsolódna az összes peronhoz.

A projektet összehangolják a Kelenföld és Törökbálint között előkészítés alatt álló vasútfejlesztéssel, melynek keretében Kelenföldön a megnövekvő elővárosi vasúti forgalom kiszolgálására új utasforgalmi peron létesítését tervezik a 16. vágány mellett, kapcsolattal az aluljáróhoz.

A tervezési munka része a közelben tervezett Dél-budai Centrumkórház tömegközlekedési megközelíthetőségének javítása, a villamoshálózat ilyen célú lehetséges fejlesztésének vizsgálata,

a 19-es és 49-es villamosok átvezetésével az őrmezői oldalra és onnan az új szuperkórházhoz. A villamos lehetséges nyomvonal-vezetési változataira olyan tanulmány készül a most induló munka keretében, mely a nyomvonal kiválasztására alkalmas és a későbbi műszaki tervezés alapjául szolgálhat.

A nylít, európai uniós tervezési közbeszerzési felhívás IDE kattintva érhető el.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba