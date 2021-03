Révész Máriusz: 2020 meghozta az igazi áttörést

Révész Máriusz felidézte, 2016-os kormánybiztosi kinevezésekor rendelkezésre álltak ugyan források, de tervek hiányában sok mindent még nem tudtak megvalósítani, ezért sok-sok előkészítő munka vette kezdetét. Ezeknek köszönhetően 2019-ben vált láthatóvá, hogy a következő év jelentheti az igazi áttörést az aktív turizmus területén, miután számos turistaház felújítása vette kezdetét, valamint nagyon sok kerékpárút terve készült el.

A koronavírus-járvány sok mindent elsodort – tette hozzá az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, köztük például a Giro d’Italia magyarországi rajtját. Ugyanakkor a pandémiának is köszönhetőn soha nem látott érdeklődés bontakozott ki Magyarországon az aktív turisztikai fejlesztések lehetőségei iránt.

Révész Máriusz a kerékpárutak tekintetében külön kiemelte a Tiszafüred–Poroszló szakaszt, ahol négy hidat is felhúztak, és így bezárult a Tisza-tavi kör. A kerékpárszámláló tanulsága szerint júniustól az év végéig mintegy százezer kerékpáros vette igénybe, így Magyarország leglátványosabb kerékpáros infrastruktúrája lett. Szót érdemel továbbá, hogy megvalósult a Budapest–Szentendre kerékpárút, és, hogy 60 kilométeren keresztül megújult a balatoni bringakör, valamint kezdetét vette a Budapestet és Dunakeszit, valamint a Budapestet és a Balatont összekapcsoló szakaszok építése is.

A kerékpárutakon túl 26 teljesen vagy részlegesen megújult turistaház átadására is sor került, de teljesen új is épült a tavalyi évben. Új lendületet kaptak a futókörök, de városi bringapark- és kisvasútfejlesztések is történtek – sorolta Révész Máriusz, annak a reményének is hangot adva, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően egyre többen köteleződnek majd el az aktív élet mellett, ami az egészség és a mentális állapot szempontjából sem elhanyagolható, különösen a mostani időszakban. Megjegyezte, egy tanulmány szerint, ha az ember – rendszeresen – két és fél órát mozog egy héten, akkor az egészségben töltött várható élettartama 4,2 évvel növekedhet, és ehhez szeretnék a lehetőségeket bővíteni.

A politikus végezetül azt is közölte, hogy az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Irodánál fontosnak tartják az átláthatóságot, ezért valamennyi támogatott projekt feltüntetésre került – összeggel együtt – a Lendületben címmel megjelent kiadványban.

Nyitókép: MTI/Komka Péter