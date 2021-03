A Magyar Védőnők Egyesülete 2011 óta hirdeti meg az az Év Védőnője-jelölés lehetőségét, hogy megismerhető legyen a családok véleménye, tapasztalata a védőnői tevékenységről. Összesen hat kategóriában – nagyváros, kisváros, kistelepülés, iskolavédőnő, családvédelmi szolgálat és szakmai vezető – van lehetősége jelölteket állítani, megosztva a saját tapasztalatokat, bemutatva a védőnők mindennapi tevékenységét, közölte az InfoRádióban Csordás Ágnes Katalin. Hozzátette, az Év Védőnője-díjra, valamint a párhuzamosan elindított közönségszavazásra május 1-ig várják a jelöléseket elektronikus formában, illetve hagyományos postai úton is.

A Magyar Védőnők Egyesületének elnöke az InfoRádió érdeklődésére azt is közölte, hogy a védőnői ellátás a pandémia harmadik hullámában is folyamatosan rendelkezésére áll a családok számára. Mint mondta, a kollégák továbbra is egyeztetett időpontban várják az érintetteket az egészségállapot felmérésére és a szűrésekre, miközben a kapcsolattartás is folyamatos elektronikus úton a szülőkkel, várandósokkal, valamint a diákokkal is a iskolavédőnők részéről. Amennyiben pedig szükséges, a családlátogatás is megoldott a szükséges védőintézkedések mellett.

Csordás Ágnes Katalint arra is kitért, hogy a koronavírus elleni védekezésbe szükség esetén természetesen a védőnők is besegítenek, így a védőoltások szervezésében, az oltópontokon, esetleg más területeken, támogatandó az ellátórendszert, hogy minél hamarabb „túléljük a mostani járványidőszakot”.

