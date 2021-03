Egekben a halálozások száma, több mint 1400-an vannak lélegeztetőgépen

7587 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 593 710 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 249 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 952 főre emelkedett – írja a központi tájékoztató oldal. A 249-es halálozási adat hárommal marad el a kedden jelentett hazai napi rekordtól.

A gyógyultak száma jelenleg 381 807 fő (3641-gyel nőtt a számuk a kedden közölt adatokhoz képest), de az aktív fertőzöttek száma is már 192 951 főre emelkedett (+3707).

11 805 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (jó hír, hogy egy nap alatt 68-cal csökkent a számuk), közülük 1423-an vannak lélegeztetőgépen (itt viszont 34 a növekmény a keddi jelentéshez képest).

Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 696 110 fő a beoltottak száma (közel 60 ezer embert oltottak be egy nap alatt), ebből 494 520 fő már a második oltását is megkapta (+12 700). A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak. Kérjük, hogy tartsák be az óvintézkedéseket!

Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága elérte a 16,8 százalékot szemben a 9,4 százalékos uniós átlaggal.

A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elöl a sorban. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 65 százaléka már megkapta az oltást, a többiek is hamarosan sorra kerülnek.

A következő egy hét oltásaihoz már kiszállították a vakcinákat. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás. Éjjel újabb 180 ezer adag második oltáshoz szükséges Szputnyik vakcina érkezett. A kormány mai is ülésezik, értékeli a járványügyi helyzetet és dönt a szükséges intézkedésekről.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton