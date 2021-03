Semmi jele a járvány lassulásának Magyarországon

10 625 az új fertőzöttek száma (szombaton 11 132 új esetet jelentettek), ezzel a járvány kezdete óta összesen 571 596 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 194 többségében idős, krónikus beteg (a legutóbbi napi adat 227 új halottról szólt), így az elhunytak száma 18 262 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 369 998 fő (3224 a növekmény egy nap alatt), de az aktív fertőzöttek száma is már 183 336 főre emelkedett (+7207) – írja a kormányzati tájékoztató oldal.

10 652 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (+79), közülük 1273-an vannak lélegeztetőgépen (ez 47-tel több a szombaton jelentettnél).

Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 563 242 fő a beoltottak száma (egy nap alatt csaknem 43 ezren kapták meg az első vakcinát), ebből 474 891 fő már a második oltását is megkapta (több mint 12 ezren vették fel a másodikat 24 óra alatt).

Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország már a második az uniós átoltottsági ranglistán. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. A hétvégén is folyamatos az oltás, a hétvégén is oltó háziorvosok kiegészítő díjazásban részesülnek. A következő napokra a háziorvosoknak átlagosan 10 fő oltására elég AstraZeneca vakcina jutott, további 44 fő idős embert tudnak kórházi oltópontra szervezni, ahol Szputnyik és Pfizer vakcinákkal oltanak.

A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a kormány március 22-től újabb egy héttel meghosszabbította a jelenlegi korlátozásokat.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd