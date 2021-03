Tisztázódott Magyarország élete a következő hétre

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában jelentette be, hogy az újranyitás mostantól legfőképp az oltott emberek számától függ, egy ezt figyelembe vevő fokozatos újranyitási terv kidolgozására kérte fel az operatív törzset. Erre van is most néhány nap, ugyanis március 22-től egy héten át még az eddig ismert korlátozó intézkedések érvényesek.

Ezek a következők:

maszkszabály: lakott területen mindenütt kötelező (kivéve szabadtéri sporttevékenység)

távolságtartás: másfél méter (lehetőleg)

ajánlott home office (államigazgatásban, kivéve a védekezésben részt vevőknél)

óvodák, iskolák zárva maradnak, de a gyermekfelügyeletet biztosítani kell, iskolákban digitális munkarend

kijárási tilalom este 8 és reggel 5 óra között (mentesek: dolgozók, igazolással)

boltzár (kivétel: élelmiszerüzlet, patika, benzinkút, drogéria, dohánybolt, kertészeti és agrárbolt, állateledelt árusító üzlet, piac)

szolgáltatási stop (kivétel: magánegészségügy, szociális, pénzügyi, postai, járműszerviz-szolgáltatás)

helyszíni éttermi fogyasztási tilalom (elvitelre lehet venni)

hivatásos sportolók tevékenységei csak zárt kapuk mögött lehetségesek

személyforgalmi határátlépés szigorítva

parkok, arborétumok, erdők szabadon látogathatók.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt