Visszatért a kedv a felsőoktatásba jelentkezéshez

Schanda Tamás a közleményben úgy fogalmazott: Magyarország csak akkor lehet erős, ha a fiataljaink sikeresek. Ezért kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a fiatalok a lehető legmagasabb színvonalú, korszerű képzést kapjanak. A kormány ezt szem előtt tartva alakította át az elmúlt években a szakképzés teljes rendszerét, és kezdett változtatásokba, fejlesztésekbe a felsőoktatás területén is, tette hozzá.

Megjegyezte: az egyetemi, főiskolai jelentkezések összesítése alapján azt látni, hogy a magyar fiatalok bíznak a magyar felsőoktatási intézményekben.

Idén több mint 10 ezerrel jelentkeztek többen alap- vagy mesterképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre, mint tavaly.

A 101 844 jelentkezés több mint 11 százalékos emelkedést jelent az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest - írta.

A legnépszerűbbek idén is a gazdaságtudományi szakok voltak, 20 266-ról 22 403-ra emelkedett az ezekre jelentkezők száma. A bölcsészettudományi képzésekre bő ezerrel, 11 002-ről 12 066-ra, a műszakiakon 9 876-ról 10 588-ra, pedagógusképzésre 8245-ről 9787-re nőtt a jelentkezők száma. Orvos- és egészségtudományi képzésekre pedig 8619-en jelentkeztek, ami 1208-cal több, mint az egy évvel ezelőtti, sorolta. Negatív rekord után A fenti számokat illetően megjegyezendő, hogy a 2020-as évben csupán 91,4 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba, ami mintegy 20 ezerrel kevesebb diákot jelentett, mint a 2019-es évben, amire 2001 óta nem volt példa. A tavalyi drámai visszaesést akkor elsősorban a kisebb egyetemek szenvedték el. Azokra az egyetemekre, amelyeken már megtörtént a modellváltás, 2477-tel többen jelentkeztek, mint tavaly. Azoknál, amelyeknél egyelőre a szenátusi döntés született meg a váltásról, de még nem valósították meg az átalakítást, 3822-vel több ember adta be a felvételijét, mint az előző évben, tájékoztatott. Élő adás Schanda Tamás közölte azt is, hogy a következő esztendőkben rég nem látott mértékű fejlesztési támogatással segíti a kormány a felsőoktatás egyre erősebbé válását. Legalább 1500 milliárd forinthoz jutnak hozzá a következő években az egyetemek, főiskolák. Ez az összeg nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmények versenyképesebbek és sikeresebbek legyenek, még jobban szolgálják a magyar fiatalok, így az egész ország érdekét, jegyezte meg végezetül.

Nyitókép: Pixabay