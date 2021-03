Percről percre – a koronavírus-járvány szombati hírei

Már nincs messze a tízezertől a friss fertőzéseket mutató adat, a lélegeztetőgépen lévők száma pedig majdnem ezer. Minden érték továbbra is a koronavírus-járvány hazai súlyosbodását mutatja.

2021.03.13. 08:46

Most az eddigieknél is rosszabb a helyzet. Élelmiszert, maszkot, de digitális eszközöket is sokan kérnek.