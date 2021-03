Sokan és kétségbeesetten hívják az Ökumenikus Segélyszervezet vonalait

Az elmúlt 12 hónapban az országból kétszer annyi kérés érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjába, mint az azt megelőző hasonló időszakban. Sokan kérnek élelmiszert, fertőtlenítő szereket és a védekezéshez szükséges felszereléseket, például maszkot. További számos megkeresésben az online oktatás otthoni biztosításához kérnek támogatást, többek között a digitális eszközök vagy az internetkapcsolat hiánya miatt - derült ki a szervezet közléséből.

A járvány a segélyszervezet valamennyi központjának működését mélyen érinti, ezért támogatásokat is várnak. Tapasztalataik szerint

az utóbbi hetekben sokan jelzik, hogy elfogytak a tartalékaik az elmúlt hónapokban, kiestek a jövedelmeik vagy jelentősen csökkentek

- ezen időszak átvészeléséhez kérnek segítséget - mondta el Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató az InfoRádióban.

A családok és gyerekek felzárkózását segítő közösségi programokat a nappali ellátást nyújtó intézményben több esetben felfüggesztették vagy kisebb csoportokra osztva történnek, illetve online térben tartják meg.

A szociális szolgáltatások egy részénél a segítő munkát úgy szervezték át, hogy a kapcsolattartás ne igényeljen személyes találkozást, tehát a tanácsadások telefonon vagy online, az adományátadások pedig kontakt nélkül zajlanak.

Továbbra is speciális feladatokkal szembesülnek a segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthonai. A 40 fős intézményekben a higiénés körülmények biztosítása mellett az intézmények munkatársai mindent megtesznek azért is, hogy a járványhelyzet miatt otthon maradni kényszerülő gyermekek ellátásában illetve korrepetálásában is maximális támogatást nyújtsanak a családoknak.

A segélyszervezet hajléktalanokat segítő központjai teljes kapacitással működnek folyamatosan, hiszen a leginkább rászorulók, akiknek nincs hol „otthon maradni” a járványhelyzetben is ezekben az intézményeiben remélnek segítséget. Az Ökumenikus Segélyszervezet emellett, lehetőségeihez mérten, immunerősítőkkel és vitaminokkal is támogatja az általa fenntartott időseket, családokat illetve hajléktalanokat segítő intézményeit.

Nyitókép: Pixabay