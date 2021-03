Orbán Viktor: mi a vírussal futunk versenyt, nem mással

A kormányfő a vakcinákat szállító repülőgépnél úgy fogalmazott: "Végre ez a pillanat is elérkezett: megjött Magyarországra újabb 450 ezer adag vakcina, ezzel 450 ezer embert tudunk beoltani, és tudjuk őket megmenteni a betegségtől vagy az azzal együtt járó elhalálozástól".

Arra kért mindenkit, hogy miután a harmadik hullám nagy erővel támad, regisztráljon és oltassa be magát.

"Ez a vakcina jó, engem is ezzel oltottak be, és ha most sikerül a következő napokban ezeket beadnunk, akkor Magyarország továbbra is éllovas marad Európában az átoltottság tekintetében" - hangsúlyozta Orbán Viktor, akit február 28-án oltottak be a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinájával.

Hozzátette ugyanakkor: nem más európai országokkal "futunk versenyt", hanem a vírussal, mert nem más európai országokat "akarunk legyőzni", hanem a vírust, hogy "minél több magyar ember életét megmenthessük".

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előzőleg szintén a közösségi oldalán jelentette be, hogy Magyarország teherszállító repülőgépe hozta Budapestre az újabb, 450 ezer adagot tartalmazó Sinopharm-vakcinaszállítmányt csütörtökön. Erről Orbán Viktor is közzétett egy bejegyzést reggel.

