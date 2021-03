Fürjes Balázs üdvözli, hogy "Karácsony Gergely megváltoztatta álláspontját"

Budapest mindig akkor fejlődik, ha a nemzeti kormány és a városvezetés megtalálja az együttműködés útját - jelentette ki a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára szombaton Karácsony Gergely főpolgármester városfejlesztési terveire reagálva.

Fürjes Balázs az MTI-hez eljuttatott közleményében jó hírnek nevezte a budapestiek számára, hogy Karácsony Gergely, megváltoztatva korábbi álláspontját, most több kérdésben is egyetért a kormánnyal

"és a háborúskodás helyett az együttműködést választja".

Hangsúlyozta: a kormány nyitott a párbeszédre. Örömét fejezte ki amiatt is, hogy a főpolgármester elfogadta a kormány javaslatát és március 18-án megtartják a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa következő ülését, ahol egyeztetni szeretnének az uniós források budapesti felhasználásáról is.

Fürjes Balázs szerint Karácsony Gergely azzal, hogy fejlesztésekről, fejlesztési tervekről beszél, elismerte, hogy Budapest költségvetése nincs bajban, a főváros biztos anyagi lábakon áll. Az, hogy a főpolgármester budapesti fejlesztéseket jelentett be, világos bizonyítéka annak, hogy a főváros gazdasági helyzete kiegyensúlyozott - vélekedett. Reményeit fejezte ki, hogy mostantól mindenki abbahagyja "a csőddel és kivéreztetéssel való riogatást".

Az államtitkár szerint jó hír az is, hogy a főpolgármester feladta korábbi álláspontját, és már nem akar adóemelést, megszorításokat, eladósodást Budapesten. Emlékeztetett: októberben még azt kérte a kormánytól a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában, hogy értsenek egyet a budapesti vállalkozások extra megsarcolásában, a megszorító intézkedésekben és a város eladósításában.

Fürjes Balázs hangsúlyozta: a kormány ezt megakadályozta, ezzel megvédte a budapesti munkavállalókat és vállalkozásokat "a városháza rossz gazdasági intézkedéseitől". Jónak nevezte, hogy most már Karácsony Gergely is egyetért azzal, hogy a munkahelyek, a vállalkozások, a családok védelmében Budapesten is beruházásokra, fejlesztésekre van szükség.

Hozzátette: jó a budapestieknek, hogy a főpolgármester abban is támogatja a kormányt, hogy a fővárosban a három fejlesztési kulcsterület az otthonteremtés, a közlekedés és a zöldítés. Ezen az alapon tudunk együtt dolgozni a budapestiekért - jelentette ki.

Fürjes Balázs tájékoztatása szerint a kormány folyamatosan fejleszti Budapestet. A következő hét évben 3000 milliárd forint európai uniós fejlesztési támogatást szeretnének Budapest fejlesztésére fordítani a várossal közösen, döntően közlekedési fejlesztésekre, a járműpark megújítására és a minőségi zöldterületek gyarapítására - ismertette.

Legyen kevesebb a dugó, könnyebb a közlekedés, tisztább a levegő és több a zöld!

- fogalmazott, hozzátéve, hogy szívesen dolgoznak együtt a városvezetéssel e célok megvalósításán. Karácsony Gergely: három pillér van Az a cél, hogy Budapest mindannyiunk közös otthona legyen - fogalmazott a főpolgármester szombati online programján a főváros következő hétéves, Otthon Budapesten című városfejlesztési terveit bemutatva.



Karácsony Gergely elmondta: a főváros városfejlesztési programja három pilléren nyugszik, esélyteremtő, zöld és nyitott Budapestet szeretnének. Hangsúlyozta azt is, hogy meg kell állítani a fővárosiak kiköltözését az agglomerációba.



Az esélyteremtés terén kiemelte a bérlakások felújítását - már 86 szociális bérlakást újítottak fel -, a fővárosi lakásrezsi támogatást, az egészségügyi ellátások javítását, valamint az álláskeresők segítését. A lakhatással kapcsolatban szeretnék elérni, hogy a Fővárosi Lakásügynökség ingatlanállománya érje el a 2500 lakást, és 2027-ig ötvenezer új lakás épüljön Budapesten - tette hozzá.



A zöld intézkedések közé sorolta a Tabán felújításának a helyiekkel egyeztetett újragondolását, zöldebb településszerkezeti terv kialakítását, valamint az új kerékpársávok létrehozását.



Azt mondta: átlagosan hetente történik halálos közlekedési baleset Budapesten, ezek számát nullára csökkentenék. Szintén szerepel tervei közt 2030-ra a szén-dioxid kibocsátás 40 százalékos mérséklése, valamint az egy főre jutó zöldfelületek 7 négyzetméterre emelése - ismertette.



A nyitott Budapest programot segítik a döntéseket megelőző közösségi gyűlések, a polgári kezdeményezések bevezetése, valamint a részvételi költségvetés, ugyanis az idei, szűkös büdzséből is egymilliárd forintról az emberek dönthetnek - emelte ki Karácsony Gergely. A főpolgármester tájékoztatása szerint a fejlesztések egyik akcióterülete a belváros, melyet élhetővé tennének többek közt a rakpartok, a Lánchíd, a városháza tömb, a Blaha Lujza tér, a nagykörút, a Rákóczi út vagy az Andrássy út megújításával.



A "kék-zöld" hálózatban a Duna-part, valamint a városi patakok, parkok, zöld területek fejlesztésére koncentrálnak. Karácsony Gergely hangsúlyozta: minden zöldterületet meg kell őrizni, sőt bővíteni kell azokat.



A harmadik kiemelt cél a barnamezős területek megújítása, ahová átgondolt, sokfunkciós városrészeket terveznek - tette hozzá.

