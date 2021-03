Mikorra jósolható Orbán Viktor szavaiból a nyitás?

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan péntek reggeli rádióinterjújában is ismertette a legfrissebb járványügyi és oltási számokat Orbán Viktor. Ebből kiderült, hogy már 862 953 főt oltottak be, akik közül 279 727-en már a második adatot is megkapták.

A Portfolio megjegyzi, a napi (első) oltások száma erőteljesen felpörgött február vége óta, amikor befutottak az első nagyobb keleti vakcinaszállítmányok, illetve amikortól a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélyezte azok beadását. A 7 napos mozgóátlag már 50 ezer adag napi beoltását jelzi, de a kormányzati kommunikáció szerint bőven van még tér ennek a számnak a növelésére.

Ennek alapján jelenleg a teljes magyar lakosságnak rendre 8,8 százaléka, illetve 2,9 százaléka van beoltva elsőre, illetve másodszorra is. Vagyis, ahogy a kormányfő is kiemelte, és a nemzetközi statisztikák alapján is egyre inkább látszik:

Magyarország kezd egész Európa élmezőnyébe emelkedni az elsőre beoltottak arányában.

A lap arra is emékeztet, hogy a kormányfő péntek reggeli interjújában arról is beszélt, „április első hetében” 2,4 millió főre emelkedhet az elsőre beoltottak száma, miközben elárulta, hogy az oltásra regisztrálók száma 2,813 millió főre emelkedett (korábban hetekig 2,4-2,5 millió között stagnált). Aztán a mai operatív törzs tájékoztatón bejelentették, hogy a most hétvégére tervezett tömeges oltás végül elmarad.

Részben a 3 milliót közelítő regisztrációs szám, részben a felpörgő vakcina szállítmányok miatt a kormányfő azt is vázolta, hogy május elejére 4,7 millióra, aztán „majd meglátom, hogy tudunk-e még szerezni vakcinát”, de július elejére 8 millió fölé nőhet az oltottak száma – fogalmazott. Ezzel azt is elárulta, hogy a legfrissebb kormányzati számítások szerint

július elejére a teljes felnőtt lakosság megkaphatja legalább az első oltását.

Megjegyezendő, a fenti oltási számok nagyon közel esnek ahhoz a pályához, mint amit a Portfolio múlt pénteken az akkor elérhető információk alapján vázolt. A lap április első hetére 22-24 százalék körüli elsőre átoltottságot becsült, a kormányfő most 2,4 millió főnyi első beloltottat mondott, ami 24,5 százalékos átoltottságot jelentene. Május elejére a Porftolio 39-40 százalék körüli első beoltottat becsült, a miniszterelnök most 4,7 millió fős, tehát 47 százalékos beoltottsági arányt mondott – a különbség legfőbb oka az lehet, hogy az utóbbi napok gáyrtói jelzései alapján jóval több AstraZeneca szállítmány várható.

A továbbiakban a portál július elejére 76-79 százalék körüli első beoltatási aránnyal kalkulált, Orbán Viktor most 8 millió fő feletti tábort mondott (80-81 százalék). Magyarázatként a különbségre a gazdasági szakportál megjgyezi, a kormányfő mondataiból az is kiderült: május-júniusban további vakcinabeszerzésben gondolkodik a kormány.

Vagyis, valamikor

május közepe–vége körül érné el az első beoltottak aránya a bűvös 60 százalékos szintet,

mint amit a nyájimmunitás alsó küszöbének mondanak. A lap azt is kiemeli, mivel még húsvét utánra is csak 25 százalék körüli lehet az elsőre átoltottak aránya, így

a társadalom széles rétegeire érvényes nyitásról még bizonyára nem lehet majd beszélni május előtt.

Ezzel együtt az elképzelhető, hogy a hétfőtől két hétre érvénybe lépő szigorúbb korlátozásokat jóval hamarabb lehet oldani.

