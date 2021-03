Kiütötték a Közlöny oldalát a korlátozások részleteit keresők

Amikor az akkor még egészen ismeretlen új típusú koronavírus által okozott járvány 2020 tavaszán beindulni látszott Magyarországon, az iskolák lezárását és a kijárási tilalmat is pénteken (március 16-án és 27-én) jelentették be hétfői kezdettel, vagyis rövid idő állt rendelkezésre a lakosság számára a felkészülésre. Az emberek megrohamozták az élelmiszerboltokat, a piacokat és a gyógyszertárakat, a másik esetben a szülők egymást és a tanárokat hívogatták az iskolai-óvódai információkért és számítógépet, headsetet igyekeztek szerezni "akár a föld alól is".

Idén a hétfőtől érvényes "bezárás" bejelentésére már egy nappal előbb, csütörtökön sort kerített a kormányzat, ám mint azt a Kormányinfón akkor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, még nincs meg az összes szabály, sőt az operatív törzsnek még péntek hajnalban is ez lesz a témája, és a vonatkozó rendeletek csak később jelennek meg. Délután a Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte: a pénteki Magyar Közlönybe kerülnek bele a részletes szabályok.

Emiatt viszont hajnaltól nagy terhelés érte a Közlöny oldalát, amely egy időre le is fagyott.

Legutóbb egyébként csütörtök éjjel jelent meg Magyar Közlöny, de ebben egész más intézkedések és törvények szerepelnek.

Számos nyitott kérdés van még a március 8-án kezdődő korlátozások ügyében, néhányat válaszolt csak meg Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban. Cikkeink és összefoglalóink alább olvashatók.

