December óta nem látott magasságban a magyar fertőzöttségi adatok

A szombati adatközlés szerint 4948 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel a járvány tavalyi kezdete óta 424 130 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Legutóbb december 12-én volt hasonló adat, akkor 5047 új beteg került be a statisztikába egy nap alatt. A legmagasabb ilyen adat a magyar statisztikában a november 29-i, 6819 fő.

Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 902 főre emelkedett. Az új regisztrált fertőzöttek napi száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers) Az elhunytak napi száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers)

A gyógyultak száma jelenleg 319 691 fő. Az aktív fertőzöttek 3049-cel lettek többen egy nap alatt, a számuk most 89 537.

Kórházba egy nap alatt 255-en kerültek, most 5282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük a péntekinél 31-gyel többen 482-en vannak lélegeztetőgépen.

Eddig 563 601 fő kapott oltást, közülük 244 407 fő már a második oltását is megkapta. A háziorvosok továbbra is végzik az oltást a kínai Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50-55 fő regisztrált időset tud beoltani, emellett folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amellyel praxisonként 10 fő beoltására van lehetőség. A kórházi oltópontokon is folytatják a regisztrált idősek oltását a Pfizer-vakcinával.

Csak Budapesten 916 új fertőzöttet találtak, Pest megyében 829 a napi növekmény.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, ezért továbbra is érvényben vannak a védelmi intézkedések, az operatív törzs az utazási szabályok szigorításán dolgozik, valamint az oltási stratégia módosításán, hogy minél többen minél előbb megkapják az első oltást a rendelkezésre álló vakcinákból.

Orbán Viktor bejelentette, hogy nagyon nehéz két (vagy több) hét előtt állunk, a kórházakra soha nem látott nyomás fog nehezedni.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton