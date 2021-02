Beindulni látszik egy erőteljes tervezési–foglalási kedv

Az elmúlt időszakban, kiváltképp február utolsó két hetében dinamikusan kezdtek nőni a belföldi foglalások. Ezeknek körülbelül 40 százaléka a tavaszi, illetve a nyári szünetet megelező időszakhoz, tehát április–május–juniushoz köthető, nagyobb részük pedig már a július–augusztus hónapokhoz kötődik – ismertette az InfoRádiónak a Szállás.hu vezérigazgatója. Bár a most beérkező foglalások száma nagyságrendileg 45 százalékékkal marad el a tavalyihoz képest, hiszen egy évvel ezelőtt ilyenkor még szó nem volt Covid-korlátozásokról, az látszik, hogy hétről hétre erősödik 2-3 százalékkal.

A jelek szerinte tehát beindult egy erőteljes tervezési és foglalási kedv,

tette hozzá Szigetvári József.

A nyári foglalások jellegében nincs kirívó eltérés a korábbi évekhez képest, csak kis mértékben nagyobb az aránya a kisebb házak, apartmanok és vendégházak foglalásainak a hotelekbe, wellness-szállodákba érkezőkkel szemben. A tavaszi időszakra azonban már hangsúlyosabb az eltolódás, tehát a jelek szerint a biztonság és az elkülönülés erősen beépül még az emberek keresési szokásai közé. Eközben a külföldi desztinációk tekintetében relatíve kevés még a foglalás, annak ellenére, hogy a Szállás.hu felmérése azt mutatja, az igény megvan, de

egyelőre inkább kivárnak az utazni vágyók.

Megfigyelhető az is – folytatta Szigetvári József – hogy az emberek olyan jellegű szállásokat, foglalási lehetőségeket keresnek, amelyek alapvetően könnyen módosíthatóak és lemondhatóak, illetve előleg nélküliek, hogy amennyiben mégis korlátozásokra kerül sor, gyorsan és egyszerűen szabadulni tudjanak tőlük.

A rugalmas feltételek a külföldi foglalások esetében is elvárásnak számítanak, de ezek körében már száz százalékos az egészségbiztosítás is. Tehát mindenki igyekszik pénzügyi és egészségügyi biztonságra törekedni, hogy amennyiben mégis előállna valami baj az út során, megfelelő segítséget kapjon. De ez a kínálati oldalon is megjelenik, mintegy alkalmazkodva a turisták igényeihez.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs