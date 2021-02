Már Magyarországon van a százezer adagos Szputnyik vakcinaszállítmány

Megérkezett Magyarországra az orosz Szputnyik vakcinaszállítmány, amely százezer magyar ember elsőkörös oltását biztosítja - közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfő este a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter elmondta: "A gyorsaság rendkívül fontos az oltások vonatkozásában, hiszen ha csak egy nappal tudjuk előrehozni az oltási menetrend végrehajtását, akkor is 100-150 ember életét meg tudjuk védeni" - emelte ki a miniszter, hozzátéve: így több mint 2000 ember megfertőződését tudják megakadályozni, és 10-15 milliárd forintnyi kártól tudják megmenteni a magyar gazdaságot.

"Ebben a helyzetben tehát versenyt futunk, versenyt futunk az idővel, így azon dolgozunk, hogy minden forrásból minél gyorsabban megérkezzenek a Magyarországon már engedélyezett vakcinák" - jelentette ki Szijjártó Péter.

A miniszter január 22-én jelentette be, hogy kétmillió adag, vagyis egymillió ember beoltásához elegendő vakcinát vásárolt Magyarország Oroszországtól. Péntek este tette közzé a videofelvételeket arról, ahogy Szentpéterváron megkezdődött a százezer adag Szputnyik V vakcina előkészítése a szállításra, majd a koronavírus elleni oltóanyag-szállítmánnyal a kamion útnak indult Budapestre.

A koronavirus.gov.hu hétfőn azt írta: eddig 453 457 embert oltottak be, közülük 201 005-en már a második oltást is megkapták. Jelenleg is tart a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Hamarosan megkezdődik az oltás a kínai Sinopharm-vakcinával is - közölték.

Nyitókép: sputnikvaccine.com