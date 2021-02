Ingyenes segítséget ajánlottak az oltakozáshoz rendezvényszervezők

Szokatlan kezdeményezéssel jelentkezett a Bistro Reklámügynökség: többek között rendezvényszervezéssel is régóta foglalkoznak, és tapasztalataikat felhasználva ingyen segítenének a koronavírus elleni tömeges oltás koordinációjában a helyszíneken – írja az Index. Szirmai-Katz Eszter, a cég ügyvezetője azt mondta, hogy külföldön több helyen kongresszusi központokban és rendezvényhelyszíneken is oltanak, ezek itthon is kihasználatlanul állnak, a szakma pedig rendelkezik a megfelelő tapasztalatokkal az ilyen események lebonyolításában.

Mobil paravánrendszerrel, az oltópontok berendezésével, elektronikus beléptetőrendszereikkel, a regisztrációban tudnának segíteni.

Egyrészt társadalmi felelősségvállalásból, másrészt a saját iparáguk megmentése miatt ajánlották fel ingyen a tapasztalataikat.

