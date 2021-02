Oltásigazolások: egy harmadik módszert is tanulmányoz a magyar kormány

A kormány múlt szerdán döntött a koronavírus elleni védettségi igazolvány bevezetéséről és a legfontosabb részletek meg is jelentek egy pénteki kormányrendeletben.

Röviden összefoglalva a kettős magyar rendszer lényegét, háromféle módon lehet igazolni a koronavírus elleni védettséget:

ha valaki megkapta a védőoltást;

igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen;

ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott erről vagy nem készült erről teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja a fertőzésen való átesését is.

Első két esetben nem lesz lejárata az igazolásnak, az utolsónál viszont négy hónap.

Továbbá a rendszer az EESZT-re (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) épül, vagyis arra a rendszerre, amelyben digitálisan szerepelnek a magyar egészségügyi adatok – ebből "szedi ki" a megjeleníteni szükséges információkat.

A meghatározott, személyes és a védettséggel kapcsolatos adatokat egy plasztikkártya fogja tartalmazni, de emellett a védettséget egy applikációval is lehet majd igazolni. Előbbi angolul is működik majd, és benne lesz az útlevél száma, vélhetően tehát ezt szánják nemzetközi használatra. A mobilalkalmazás a másik megoldásnál kevesebb információt tartalmaz.

Egy harmadik lehetőség lenne egy, az észtek által fejlesztett, a például a bitcoinnál is használt blokklánc-technológián alapuló, összetett rendszer,

amely nemcsak az oltás/védettség igazolására alkalmas, hanem az oltási kampány teljes követésére is, a beszerzéstől a beadásig. Összekapcsolható továbbá külföldi rendszerekkel, így segítve és biztonságosság téve a nemzetközi együttműködést.

A közelmúltban a 24.hu a fejlesztő cég közlése alapján azt írta, hogy a Guardtime oltási platformjának tesztje itthon várhatóan február végéig tart, ezután a magyar kormány, ha használja a rendszert, eldönti, mely modulokat és mikor vezeti be.

Ezzel szemben a Portfolio most úgy értesült, hogy jelenleg nem zajlik itthon teszt a rendszerrel, de Magyarország az egyik partner, amely meghallgatta az észt elképzeléseket. Habár a portálnak nyilatkozó szakember szerint

a magyar félnek alapvetően tetszik, amit eddig látott, de még tartanak az egyeztetések, és egyáltalán nincs döntés a bevezetésről sem.

A Portfolio felidézi: Észtország élen jár a digitalizációban és a digitális állam kialakításában (1997 óta zajlik a folyamat, ma már az észtországi közügyek 99 százaléka intézhető online és lehet online szavazni a választásokon). A blokklánc-technológia egyik lényeges eleme pedig, hogy a jelenlegi technológiai ismereteinkkel feltörhetetlen, vagyis rendkívül biztonságos.

A Guardtime az átfogó oltáslogisztikai és -igazolási rendszert a járvány kezdetén elkezdte fejleszteni, a már meglévő megoldást mutatták be a WHO-nak, amely nyitott volt az együttműködésre. Tavaly október 6-án az észt miniszterelnök, a Guardtime és a WHO képviselője alá is írt egy megállapodást, hogy a Guardtime egy gyorsan használatba vehető és biztonságos megoldást hoz létre a meglévő blockchain platformjára alapozva.

