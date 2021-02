Romlik a hazai járványhelyzet, a vészhelyzet 90 napos meghosszabbítását kéri a kormány az Országgyűléstől – a nap hírei

A járvány miatti veszélyhelyzet 90 napos meghosszabbítását kéri a kormány a Parlamenttől. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón arról beszélt, hogy az új fertőzöttek számától és a jövő héten induló nemzeti konzultáció eredményétől függ, milyen mértékű nyitásra lesz lehetőség márciustól. Szólt arról is, hogy koronavírus elleni védettséget igazoló okmányt vezet be a kormány. Hozzátette: megkezdődött az oltás az orosz Szputnyik vakcinájával 4 fővárosi oltóponton, a jövő héten pedig már félmillió adag kínai oltóanyag is rendelkezésre állhat.

Az MSZP azt kéri, hogy a kormány ne a vakcinainfo.gov.hu oldalon folytassa le a nemzeti konzultációt. Harangozó Tamás, a szocialisták frakcióvezető-helyettese szerint a kabinet inkább azzal a problémával kezdjen el foglalkozni, hogy sok idős ember regisztrációja nem jelenik meg a rendszerben. Az MSZP-s politikus a kormány védettséget igazoló, tervezett okmányáról azt mondta: nagy újdonság nincsen benne, inkább az lenne érdekes, hogy ehhez az okmányhoz milyen intézkedéseket, korlátozásokat vagy előnyöket kapcsolnak.

A fertőzöttek számának további emelkedésére figyelmeztet az országos tisztifőorvos, aki szerint ennek csak egyik oka a korábbinál fertőzőbb brit mutáns közösségi terjedése. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta, vizsgálják, milyen tényezők okozzák még az esetszám emelkedését. Hozzátette, hogy itthon csak a brit mutációit azonosították, a brazil és a dél-afrikai még nem jelent meg.

A gyártási kapacitások növelésével 2022 végéig világszerte el lehet érni a megfelelő szintű nyájimmunitást a koronavírus járvány megállításához – mondta a WHO vezérigazgató-helyettese. Jakab Zsuzsanna az InfoRádió Aréna című műsorában elengedhetetlennek nevezte az egyenlőség elvén alapuló vakcina elosztást. Szólt arról is, hogy fokozatosan újra lehet nyitni a gazdaságot, de a járvány végéig szükség lesz a közegészségügyi intézkedésekre, a maszkviselésre, távolságtartásra és a rendszeres kézmosásra.

Ismét ingyenes, önkéntes koronavírus tesztelést biztosít február 18-ától a Fővárosi Önkormányzat a budapesti lakosoknak. Két helyszínen, tíz napon át várják a helyieket. A tájékoztatás szerint a főváros 10 ezer darab antigén tesztet ajánl fel. Az eredményeket 30 percen belül megtudhatják a jelentkezők. Február 18-27. között a Városháza parkban és a Széll Kálmán téren folytatódik a tesztprogram, minden nap reggel 8 és este 6 óra között.

A rendkívüli hideg miatt a következő éjszakákon többszörös kapacitással lesznek kinn a főváros utcáin a hajléktalanokat segítő szervezetek - közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében azt írta: az életvédelmi feladatok ellátásában a Budapesti Közlekedési Központ és a Fővárosi Önkormányzati Rendészet munkatársai is részt vesznek, és a közterület-felügyeletek bevonását kérte a kerületi polgármesterektől.

Országszerte ágakat tört le, fákat csavart ki a viharos szél, több ezer háztartásban nem volt áram. Sok baleset is történt, személyautók, kamionok ütköztek össze, fordultak keresztbe az úton és csúsztak árokba. Főként Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyében okoz gondot az áramszolgáltatás kimaradása. A Pilisi Parkerdőben a hóval vegyes ónos eső miatt jégpáncél képződött az ágakon, így balesetveszélyesé vált az erdőjárás.

Magyarország októberig befejezi a nemzeti gázszállítási hálózat hiányzó szakaszát, amivel kész lesz az azeri gáz fogadására - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Déli Gázfolyosó Miniszteri Tanácsadó Testületének online ülése után hangsúlyozta: ez teszi majd lehetővé, hogy meglegyen Magyarország közvetlen összeköttetése a déli gázfolyosóhoz. 2023-tól reális lehet a déli gázfolyosó kapacitásának növelése és új források bevonása Azerbajdzsánnak köszönhetően.

Jövő hétfőig lehet jelentkezni a május-júniusi érettségi vizsgákra. Az Oktatási Hivatal közleménye szerint a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 3-ától június 25-éig tart, az írásbeli vizsgákat május 3-25. között rendezik. A tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségiket. A jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk és a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.

Két magyar filmet is meghívtak a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál idei nagyjátékfilmes versenyprogramjába. A 15 alkotást bemutató szekcióban szerepel Fliegauf Bence Rengeteg 2 című filmje és Nagy Dénes Természetes fény című munkája. A világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja, a Berlinale 71 éves történetében először szerepel egyszerre két magyar alkotás a legjobb filmnek járó Arany Medvéért és a főbb alkotói kategóriákban kiosztandó Ezüst Medvékért versenyző alkotások között.