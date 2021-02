Gulyás Gergely bejelentést tett a "koronavírus-útlevél" részleteiről - Kormányinfó percről percre

Gulyás Gergely: a második hullámot sikerült megfékezni, de az adatok nem mutatnak további csökkenést, a többi országban harmadik hullám van. A brit mutáns megjelent, gyorsan terjed, fennáll a betegszám növekedésének lehetősége, közben 294 624 embert oltottak be. 117 ezren már a második oltást is megkapták. Lezárult az eü-dolgozók és az idősotthonok lakói oltása, a háziorvosi és oltópontos idősoltás zajlik. 30 ezer időset tudnak oltani Pfizer vakcinával. Szptunyik vakcinával 75 év alatti, nem krónikus beteket oltanak.

2021.02.11. 10:33

Közel egy hónapos csúcson az új fertőzöttek száma, ám oltásból is egyre több jön. Jelenleg négyféle vakcina (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Szputnyik V) elérhető Magyarországban, egyre nagyobb számban, ennek mentén ma már a legtöbbeket az érdekli, mikor, milyen ütemben, milyen tartalommal tervez nyitni a kormány. Erről is szó volt a hétközi kormányülésen, amelynek eseményeiről, döntéseiről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő számol be most. Tartson velünk!