Korábban a szakértők attól tartottak, hogy ősszel és télen a szokásos influenzajárvány együtt jelentkezhet a koronavírus-járvánnyal, ami súlyos egészségügyi helyzetet teremtene. A magyar kormány is ennek megelőzése érdekében tette tavaly ősszel ingyenessé az influenza elleni védőoltást és népszerűsítette azt. Bár nem mindenkinek jutott vakcina (mert a gyártást már nem lehetett a megnövekedett igényekhez igazítani), 1,4 millió lakost mégis beoltottak – ez a duplája egy világjárvány nélküli szokásos év számának. Ám ez önmagában még nem éri el azt a szintet, hogy az influenza most tapasztalható mértékű visszaszorulását megmagyarázza – emlékeztetett összeállításában a g7.hu. Ahogy ugyanis Müller Cecília országos tisztiorvos is mondta az operatív törzs szerdai tájékoztatóján, nincs itthon influenzajárvány.

Tavaly sem Ausztráliában, sem Új-Zélandon, de még a latin-amerikai és afrikai térségben sem volt influenzaszezon, és ez azért adhatott bizakodásra okot az északi félteke lakóinak, mert az influenza alapvetően a két félteke között oda-vissza utazva terjed, a számára kedvező időjárású helyeken okozva járványt. Most viszont, a légi közlekedés általános visszaszorulásával és leállásával ez nem következik be.

A portál grafikonon ábrázolta az infuenzaszerű megbetegedésekkel az orvosnál jelentkezők számát. Ezen jól látható, hogy

egy "normál" évben január második-harmadik hete és március második-harmadik hete között fut fel, van csúcson és csendesedik a járvány.

Az "erős" 2017-es év elején a betegek aránya százezer lakosra vetítve ezer fölött volt, a "gyenge" 2020-as év elején szinte elérte a négyszázat.

Most viszont bőven a 156-os értékkel jelzett járványküszöb alatt van az influenzaszerű tünetesek aránya (40-50 eset százezer lakosra vetítve, de köztük lehetnek koronavírusosak is, nem biztos, hogy mindenki influenzás, csak nem készül teszt).

Az előző szezonokban legkésőbb az új naptári év negyedik hetére mindig kialakult az influenzajárvány Magyarországon (és Európában), így a déli féltekén szerzett tapasztalatok, a koronavírus-járvány miatt előírt higiéniai előírások (maszkhordási kötelezettség, a zárt közösségi terekben való tartózkodás részleges korlátozása, az éjszakai kijárási tilalom), valamint az inflluenzavírusnak a koronavírust okozó kórokozóénál gyengébb terjedési képessége miatt nem alaptalan a várakozás, hogy idén itthon és a kontinensen is elmarad az influenzajárvány.

Nyitókép: Pixabay