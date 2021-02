Müller Cecília: akit beoltottak, már nem kell karanténba vonulnia

2040 háziorvosi praxisnak lesz lehetősége az AstraZeneca-vakcinával oltani, 2964 praxisban a Pfizer-oltással oltanak – jelentette be Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos. Emellett a háziorvosok választják ki azokat, akik a Szputnyik V vakcinát kaphatják meg.

A háziorvosok azt jelezték, hogy a páciensek érdeklődnek telefonon, de azt kérik, hogy várják meg az orvos jelentkezését, a háziorvosok minden héten frissített listát kapnak a regisztrált oltakozókról. Azt kérik, hogy akiket oltásra hívnak, tartsák az időpontot, így elkerülhetik a tumultust.

A praxisok azt jelzik, hogy ismét egyszer több a megbetegedés, ezért azt kérik, hogy a járványügyi szabályokat tartsák be, és regisztráljanak az oltásra. A vakcinákról mindenki tájékozódjon figyelmesen, ehhez hiteles forrásként a háziorvos kollégákat ajánlom – mondta Békássy Szabolcs.

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 166 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 123 esetben léptek fel. Üzletekben 34 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 9 emberrel szemben kellett intézkedni – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

A nyitvatartási szabályok miatt eddig 825 intézkedés kellett, 214 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét. A január 31-i szigorúbb szabályok hatályba lépése óta három helyet kellett hat hónapra bezáratni.

Kedden 324 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Összesen 36 202 esetben kellett intézkedni eddig. A tranzitszabályok megszegése miatt 83 rendőri intézkedés történt. 8311 esetben ellenőriztek hatósági házi karantént, 3389 újat rendeltek el kedden, és összesen 19 414 zárlat van hatályban.

1279 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 380 013 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 347 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 285 022 fő, az aktív fertőzöttek száma 81 644 főre csökkent. 3747 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 296-an vannak lélegeztetőgépen – ismertette az elmúlt 24 óra adatait Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A járvány másképpen alakul, mint vártuk. Megtorpant a lefelé menő második hullám, a görbe nem megy tovább lefelé, és ennek az okát még keresik. Lehet, hogy ez már a harmadik hullám kezdete, de lehet az új mutáns is, amely sokkal ragályosabb. Emiatt emelkedő fordulatot vesz a járványgörbe a számítások szerint, az adatok még stagnálást mutatnak – mondta Müller Cecília. Elébe nézhetünk egy ismét emelkedő tendenciának, de ezt a védőoltások gyors beadásával lehet megakadályozni.

Köszönetet mondott a háziorvosoknak, akik most a megelőzésben vállalnak fontos szerepet, hiszen szervezik az oltásokat, és oltanak többféle vakcinával is. "Ők azok a kapuőrök, akiket bizalommal ruháznak fel a betegeik. Kulcsszerepük van az oltási terv végrehajtásában" – mondta a tisztifőorvos.

Eddig 292 627 fő kapott oltást, közülük 113 570 fő már a második oltását is megkapta. Most zajlik a vakcinák kiszálítása, a Pfizer ma jut el a praxisokhoz és az oltópontokra, de elindul az oltás az AstraZeneca oltóanyagával is, és a Szputnyik V-vel a fővárosi oltópontokon kezdik el az oltást. További vakcinát várnak, az AstraZeneca csütörtökön érkezik, 45 600 adag, illetve a Moderna ideje még nem biztos, ez 21 600 dózis lesz.

A szennyvízben ismét emelkedik országosan a koronavírus örökítőanyaga. Jellemzően, Budapesten, Győrben, Miskolcon és Székesfehérváron kifejezetten emelkedő tendenciát mutat, Békéscsabán és Kecskeméten csökkent, máshol stagnál vagy enyhe mértékben emelkedik.

Új szabály: ha valaki mindkét oltását megkapta, és a megadott idő eltelt – ez a Pfizernél 7-10 nap, az AstraZenecánál 15 nap –, azaz elnyerte a teljes védettsége, akkor, ha kontaktszemélyek minősül, nem kell karanténban tartózkodnia.

Az Egészségügyi Világszervezet azt kutatja, hogy honnan és hogyan indult el a mostani koronavírus-járvány. Keresi azt is, hogy melyik volt a közti állat, amely a vírust átvitte állatról emberre. A tobzoskát említették, de a kutatók ezt még nem izagolták. Azt viszont megállapították, hogy valószínűtlen, hogy egy kínai laboratóriumból került volna ki ez a vírus, hanem zoonózisról van szó.

A Szputnyik vakcinát benyújtották az európai gyógszerhatósághoz engedélyezésre, de minden paraméterében megfelel a biztonságos és hatásos vakcina követelményeinek.

Több városban gondolkoznak azon, hogy enyhítenek a szabályokon, de a járványügyi adatok alapján ez túl korai. A környező országokban is inkább szigorítanak, mert egy korai nyitás sok veszélyt rejt magában – mondta Müller Cecília.

Kérdések

Miskolc és Kecskemét is lazít. Mi a véleményk erről?

A városvezetésnek hatásköre van ehhez, de ez rendkívüli felelősséggel is jár. Mindenkit körültemintés re és óvatosságra intek.

Van-e influenzajárvány?

Nincs, ez annak is közsönhető, hogy a higiénés szabályokkal minden cseppfertőzéses betegség ellen védekezünk. Eddig egy B típusú vírust tudtak kimutatni.

Társasházban hogyan kell védekezni, ha valaki karanténban van?

Nem szabad a fertőzöttnek elhagynia a lakását, de alkalmazni kell a higiénés, fertőtlenítési szabályokat a közös használatú területeken. A fertőzött többletkockázatot nem jelent.

Melyek a legjellemzőbb szabálysértések?

Három hónapja vannak érvényben a védelmi intézkedések. A lakosság megértette a döntést, azt tapasztalja a rendőrség, hogy nincsenek kimagasló értékek a szabálysértéseknél.

Nyitókép: MTI/kormany.hu