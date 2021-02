A háziorvosok kapják meg a most érkezett 85 ezer adag Pfizer vakcinát - a nap hírei

A háziorvosok kapják meg azt a 85 ezer adag Pfizer vakcinát, amely ma érkezett Magyarországra - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: azt is, hogy megkezdődik a Szputnyik oltóanyagok felhasználásának előkészítése, ami a háziorvosok feladata lesz. Ezeket a regisztrált, krónikus betegséggel nem rendelkezők kaphatják. Beszélt arról is, hogy az oltási terv negyedik körében kapják meg az AstraZeneca vakcinát a 18 és 60 év közötti krónikus betegek és várhatóan csütörtökön további 21.600 adag Moderna oltóanyag is érkezik.

A köznevelésért felelős államtitkár szerint biztonságosan lebonyolíthatók az idei érettségi vizsgák. Maruzsa Zoltán az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta: a jelentkezés már elindult. Arra kérte a pedagógusokat, hogy regisztráljanak az oltásra. Jelezte, hogy eddig a köznevelésben csak a dolgozók 26 százaléka jelentkezett. Szólt arról is, hogy rendben zajlottak a középiskolai felvételik. Az idén 76 ezren jelentkeztek és nagyjából 1 százalékuk nem ment el. Beszélt arról is, hogy március elsejéig marad a digitális tanrend a középiskolákban.

Szakmailag elhibázottnak tartja a kormány döntését az érettségik megtartásáról az MSZP oktatáspolitikusa. Hiller István volt oktatási miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában úgy vélte: csak írásbeli vizsgákat kellene tartani, mert a digitális munkarend keretében nem lehet felkészülni az érettségi vizsgákra. Úgy fogalmazott, hogy ha a felkészülés nem volt hagyományos, akkor a számonkérés se lehet hagyományos.

Szerdán kapja meg az érintett 17 család az első otthonfelújítási támogatásokat. A Magyar Államkincstár egyenként egymillió forintot utalt át. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter hozzátette, a tapasztalatok szerint a családok elsősorban belső munkálatokat végeztek. A vissza nem térítendő támogatásból a felújítási költségek felét lehet finanszírozni, maximum 3 millió forintot.

A bértámogatások 98 százalékát már kifizették a kormányhivatalok a vendéglátásban működő cégeknek – közölte a területi közigazgatásért felelős államtitkár. György István elmondása szerint ez 15 ezer vállalkozást érint, amelyeknél a dolgozók bérének felét 4 hónapra átvállalja az állam. Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány célja, hogy mielőbb újra kinyithasson az ország.

Csoportos létszámleépítést jelent be a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft. Az elbocsátás 283 dolgozót érint, mivel május elsejével a lakossági kéményseprési feladatok átkerülnek a katasztrófavédelemhez - jelentette be az általános főpolgármester-helyettes. Kiss Ambrus közölte, a cégnek jelenleg 321 dolgozója van, de a leépítés bármikor megállítható, csak egy jelzés kell a Belügyminisztériumtól.

Benyújtotta a Szputnyik vakcina bejegyzésére vonatkozó kérelmet az Európai Gyógyszerügynökséghez az orosz gyártó. Az oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap közleménye szerint ez már január 29-én megtörtént. Az alap vezérigazgatója azt mondta, reméli az orosz bejegyzési igényt gyorsan át fogják tekinteni az Európa Unióban, és politikai érveket nem fognak alkalmazni ebben az eljárásban.

Budapesten mindenkit befogadnak az éjjeli menedékhelyeken a következő napokban várható nagy hidegben a hajléktalanellátó szervezetek - mondta a Menhely Alapítvány igazgatója. Aknai Zoltán közölte, a Menhely Alapítvány a várható hideg miatt újabb krízisautót is szolgálatba állít. A fővárosi hajléktalanellátó szervezetek közötti együttműködési megállapodás alapján vannak olyan utcai szolgálatok is, amelyek meghosszabbított időben lesznek kint az utcákon.

A koronavírus elleni vakcinázás felgyorsítását, a környezetvédelmet, az oktatás megerősítését, valamint a dolgozók és vállalkozók támogatását jelölte meg legfontosabb törekvéseinek az új olasz kormány megalakításával megbízott Mario Draghi. A leendő miniszterelnök szerdán a szakszervezetekkel találkozik. Előrejelzések szerint ezután erősítheti meg az államfőnek, hogy elfogadja a kormányfői megbízatást.