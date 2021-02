Kiszivárgott az EU menetrendje: még hónapokig hiány lesz a vakcinából

Az Európai Unió tagállamaiba januárban összesen 18 millió koronavírus elleni vakcina érkezett.

Februárban 35 millió, márciusban 55 millió, a második negyedévben pedig 300 millió adag várható – értesült a Euronews.

Áprilisig tehát mindenképpen hiány lesz az oltóanyagból Európában,

hiszen az addig rendelkezésre álló mennyiség a 447 milliós uniós polgárból csak 108 millió beoltására lesz elegendő, írja a portál, hozzátéve, hogy a helyzet csak akkor javulhat, ha a Janssen egydózisú készítményét is engedélyezik, és lesz belőle elég.

Az úgynevezett nyájimmunitás eléréséhez a felnőtt lakosság legalább 70 százalékának beoltására, 313 millió európai védetté tételére volna szükség,

amit az Európai Bizottság nyár végére szeretne elérni. Ehhez persze az is kell, hogy az emberek hajlandóak legyenek beoltatni magukat. Ebben a tekintetben most már Magyarországon is javul a helyzet, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kutatásából.

Javuló tendencia

Míg a november 30-val kezdődő héten csak a válaszadók közel 15 százaléka volt biztos benne, hogy beoltatná magát, addig a mérés nyolcadik hetében, vagyis a január 18-val kezdődő héten már a megkérdezettek 34 százaléka – mondta az InfoRádiónak a KSH szóvivője. Eközben a válaszadóknak már csak a negyede volt elutasító az oltással kapcsolatban, szemben az első héten mért 36 százalékkal.

Bognár Gergely hozzátette, az oltáshoz való hozzáállást leginkább a vakcina biztonságosságáról alkotott kép befolyásolta: a 65 és a 74 év közöttiek több mint fele, egész pontosan 54 százaléka tervezte, hogy beoltatja magát, míg 14 százaléka nem fontolgatta. A felsőfokú végzettséggel bírók majdnem 51 százaléka tervezte, hogy beadatja az oltást, és 13 százaléka nem.

Az oltásra már csak azért is nagy szükség van, mert

a vírus ellen természetes módon nem fog kialakulni a nyájimmunitás

– mindezt Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem tanára már tavaly májusban kijelentette az InfoRádió Aréna című műsorában. „Ahhoz, hogy a nyájimmunitást természetes úton elérjük, brutális körülményeknek kellene lennie, és teljesen el kellene szabadítani a vírust, de még akkor sem biztos a siker.”

A legnagyobb kérdés most az, hogy a gyártók tudják-e teljesíteni a szerződésben foglalt vállalásaikat. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis egyértelművé tette, hogy az egyre elviselhetetlenebb gazdasági és mentális terhet jelentő korlátozások feloldása csak a tömeges beoltottság után várható.

Nyitókép: A Dél-pesti Centrumkórház egyik dolgozója megkapja a koronavírus elleni oltóanyagot 2020. december 27-én. MTI/Balogh Zoltán