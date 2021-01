Operatív törzs: a most érkezett Pfizer-vakcinaszállítmány pár nap alatt elfogy

Kifejezetten biztatóan alakulnak itthon a járványszámok, ám még szűk két hétig érvényben vannak a járványügyi korlátozások. Hogy milyen elmozdulásra lehet számítani, miben és mikor, erről is értekezik folyamatosan az operatív törzs, amely szerdára is meghirdette tájékoztatóját. Közben új vakcinaszállítmány is érkezett.

Gál Kristóf ORFK-szóvivő közölte, 132, maszkszabály ellen vétő állampolgárt találtak a keddi napon közterületen.

Kedden a rendőrök egy fővárosi boltot és egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei konditermet jártak be 15, illetve 7 napra - tette hozzá.

Hárman sétáltattak "tilosban" kutyát.

47 alkalommal intézkedtek a rendőrök átutazó személyekkel szemben, mert nem tartották be a rájuk vonatkozó szabályokat.

9015 karanténellenőrzés volt, 2213 karantént rendeltek el. Mobilon 1896-an ellenőrizhetők.

Müller Cecília országos tisztifőorvos először a már ismert, napi járványszámokat sorolta, megjegyezve,

még nem látható a számokban a mutáns vírus terjedése.

Elmondta, mintegy 130 ezer emberre való vakcinát kapott Magyarország, ez "gyakorlatilag eloltásra került", ezért ideje volt az újabb Pfizer-szállítmány érkezésének, 30 ezer ember beoltására elég ez, pár nap alatt el is fog fogyni. (Egy hét múlva jön a következő szállítmány.)

"Az a célunk, hogy az átoltottságot egyre fokozzuk. Ennek határt kizárólag a vakcinaszám szab" - rögzítette a korábban is többször hangoztatott információt.

Kérte, hogy mindenki bízzon a járványügyi szakemberek tudásában, információiban.

Azt is közölte, vannak egészségügyi dolgozók, akik nem oltakoztak, ezért kérte őket, hogy jelentkezzenek, hisz ők dolgoznak az első vonalban a koronavírus-járvány leküzdéséért.

Elmondta még, hogy aki Pfizer-oltást kapott, 21, aki Modernát, 28 nap múlva kapja a második oltást, a védettség 7-10 nap múlva alakul ki.

A vakcinára jelentkező 1,755 millió ember közül - mint hozzátette - több mint 600 ezren papír alapon igényeltek oltást.

Bejelentette, közeleg az otthon élő, 89 éven fölüliek koronavírus-oltása.

"Közülük sokan dédimamák, van köztük üknagymama,

nagy szeretettel veszi őket körbe a család. Segítsék őket, hogy ha elakadnak a regisztrációban, ne legyen gond" - figyelmeztetett.

Müller Cecília továbbra is nyomatékosítja, hogy aki be lesz oltva, az védett marad a koronavírus súlyos lefolyásától.

Kérdések - válaszok

- Ha egy szociális otthon lakója beteg, megkaphatja-e az oltást?

- Nem. De más oltást sem. Amikor zajlik egy akut megbetegedés, senkit nem oltunk.

- Tényleg előfordulhat, hogy kiöntözgetnek fel nem használt vakcinát az oltópontokon?

- A vakcina manapság aranyat ér, ilyen biztosan nem fordulhat elő. Ezért van előjegyzés. 2-8 fokon még 5 napig oltható az a vakcina, amelyet előszednek. Ha valaki bármilyen okból nem jelenik meg, helyette van, aki megkapja az oltást. Nagyon jól végzik a dolgukat az oltópontok.

- Eddig melyik gyártótól pontosan mennyi vakcinát kötött le Magyarország, azok milyen ütemben érkeznek?

- 19,7 millió oltóanyagot kötöttünk le az EU-ban. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Janssen - tőlük rendelt Magyarország. Meg kell elégednünk azzal, ami van az unióból, illetve kénytelenek vagyunk máshonnan beszerezni vakcinát, vizsgáljuk az orosz és a kínai vakcinát, és figyelünk más forrásokat is.

Nyitókép: MTI/PAP/EPA/Leszek Szymanski