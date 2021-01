Lezárják a ferihegyi repülőtér egyik felét

Az év végi ünnepi időszak elmúltával nagyrészt visszaáll az őszi időszakban is jellemző, jelentősen megnyirbált útvonalhálózat Ferihegyen, csak 13 légitársaság kínál járatokat Budapestről 2021 januárjában alig több mint 20 útvonalon – írja az airportal.hu.

A fő európai átszállóközpontok közül megmarad a kapcsolat Frankfurttal és Amszterdammal, emellett fenntartja járatait Dubajba az Emirates, Dohába a Qatar Airways, Isztambulba a Turkish Airlines és Szöulba a LOT. Januárban is repül a Swiss zürichi, az Aeroflot moszkvai, a Finnair helsinki és a LOT varsói járata, ám utóbbi Wroclawba közlekedő járata már nem szerepel a menetrendben. Továbbra is el lehet jutni az Egyptair járataival Kairóba, és megmarad a heti egy hurghadai járat is a telelni vágyóknak.

Az alacsony utasforgalomra való tekintettel a Budapest Airport a 2A terminál indulási és érkezési csarnokát, valamint az 1-es utasmólót ideiglenesen ismét lezárja, az utasfelvétel, valamint a biztonsági ellenőrzés a 2B terminálon történik.

A schengeni övezetbe induló járatok a 2A terminálon és a B utasmólón található beszállítókapuktól, a schengeni övezeten kívüli országokba közlekedő járatok a 2B terminálon és a B utasmólón található beszállítókapuktól indulnak.

Az érkező járatok utasainak ellenőrzése a 2B terminálban és a B utasmólón zajlik, a feladott csomagokat a 2B poggyászkiadó területein lehet átvenni.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán