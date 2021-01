A védelmi intézkedések fenntartását tartja indokoltnak az országos tisztifőorvos - a nap hírei

A védelmi intézkedések fenntartását tartja indokoltnak az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a járvány zajlik, a környező országokban jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma. Hozzátette ugyanakkor, hogy a döntést a kormány hozza meg arról, hogy január 11-e után is érvényben maradnak-e a korlátozások. Szólt arról is, hogy elkezdődött az oltási igényfelmérés a szociális otthonokban. A legutóbbi adatok szerint egy nap alatt 2.047 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést Magyarországon. 118 többségében idős, krónikus beteg halt meg a szövődményekben.

Mostantól azok számára is elérhető a Babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés, akik 2019. július 1-je előtt született gyermeket fogadnak örökbe. Ezentúl nem a születés, hanem az örökbefogadás időpontja határozza meg a jogosultságot. Eddig az idősebb gyermeket örökbefogadók ki voltak zárva a támogatásokból. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter Facebook videójában közölte: az igénylésre most visszamenőleg is lehetőség van: az érintetteknek 60 napjuk van arra, hogy kérelmezzék a támogatást.

Rontotta idei magyar GDP-növekedési előrejelzését a Világbank. A szervezet jövőre sem vár kirobbanó teljesítményt. Júniusban még 4,5 százalékos GDP-növekedést várt a Világbank, de a koronavírus második hullámának hatására az előrejelzést most 3,8 százalékra rontotta. 2022 –ben 4,3 százalékkal bővülhet a hazai össztermék. A világbanki jelentés szerint a Bulgáriát, Horvátországot, Magyarországot, Lengyelországot és Romániát magában foglaló közép-európai térség GDP-je tavaly 4,4 százalékkal csökkent.

A múlt heti földrengések után Horvátországot újabb, 5,3-es erejű utórengés rázta meg, amelyet Magyarországon is érzékelni lehetett. Nagykanizsáról, Komlóról és Budapestről érkeztek bejelentések. Múlt hétfőn és kedden két erősebb - 5,2-es, illetve 6,3-es erősségű - földrengés rázta meg Közép-Horvátországot; a katasztrófának hét halálos áldozata és 28 sérültje van, és folyamatosak az utórengések. A károk nagyságáról egyelőre csak becslések állnak rendelkezésre.

Engedélyezte az amerikai Moderna koronavírus elleni vakcinájának uniós forgalmazását az Európai Bizottság. Ez a betegség elleni második vakcina, amelynek tömeges alkalmazása megkezdődhet az Európai Unióban. A Moderna vakcinája egyéves feltételes alkalmazásához a pozitív ajánlást ma adta meg az amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökség. Az Európai Unió az összes tagállama nevében első körben 80 millió adag oltóanyagot vásárolhat, és további 80 millió adagot igényelhet.

Az osztrák fővárosban megkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány második köre. A január 12-ére tervezett országos oltás kezdetét is előbbre hozták. Bécsben a további vakcinák érkezésének üteme szerint, szélesíteni kívánják az oltandók körét, így bizonyos foglalkozási csoportok és az olyan idős emberek is sorra kerülnek, akik nem otthonokban élnek. Ausztriában még ezen a héten 21 ezer adag oltóanyagot osztanak ki a tartományok között.

Nagy többséggel jóváhagyta a londoni alsóház a koronavírus-járvány megfékezéséért elrendelt angliai korlátozó intézkedéseket. A szigorítások már kedden életbe léptek. Az alsóház által elfogadott intézkedés hatálya március 31-ig tart. A korlátozások alapján Anglia lakossága csak a legindokoltabb esetekben hagyhatja el otthonát. Nagy-Britanniában tavaly április óta először több mint ezer halálos áldozata volt egy nap alatt a koronavírus-járványnak.

Az Egyesült Államokban a világjárvány kitörése óta a legtöbb, csaknem 139 ezer amerikai került kórházba egy nap alatt Covid-19-betegséggel. Gyors ütemben nő a fertőzöttek és a halálesetek száma is, miközben az oltási kampány késlekedik. Az amerikai kormányzat a Moderna vakcinája adagjának a megfelezését fontolgatja, hogy több oltóanyag álljon a rendelkezésre.

Lezárták a washingtoni Capitoliumot, mert Donald Trump-párti tüntetők ostromolták meg az amerikai törvényhozás épületét. Washington polgármestere kijárási tilalmat rendelt el. A képviselőház és a szenátus ülését fel kellett függeszteni. A két testület ülésén jegyzik be hivatalosan az elektorok Joe Bidenre leadott szavazatát. Előzőleg a második demokrata jelölt is bejelentette győzelmét az amerikai szenátus Georgia állambeli pótválasztásán.