Évről évre nő a Magyarországon élő külföldiek száma

Folyamatosan nő azon külföldiek száma, akik tartósan Magyarországon akarnak élni. Tavaly már közel 78 ezer olyan külhoni tartózkodott nálunk, aki itt akart munkát szerezni. A legtöbben fiatalok – írja összeállításában a KSH adatai alapján a novekedes.hu.

Azok a külföldiek, akik tartósan Magyarországon telepednek le, évről évre egyre többen vannak. A tavalyi esztendő elején már közel 200 ezer külföldi tartózkodott hazánkban. Ez a szám jócskán elmarad a nyugat-európai számoktól, hisz Németországban például több mint 10 millió olyan ember van, akinek nem német az állampolgársága. A külhoni állampolgárok ott a teljes lakosság 12 százalékát teszik ki, míg nálunk csak a 2 százalékát.

Hazánk nem klasszikus bevándorló ország, ám ettől még igaz, hogy népszerű célponttá váltunk az utóbbi években. Hisz csak

2019-ben több mint 62 ezer tartózkodási engedélyt adtak ki a hatóságok.

De vajon miért jönnek Magyarországra a külföldiek? Erre a kérdésre választ ad az alábbi táblázat. Az adatokból világosan látszik, hogy azoknak a száma látványosan nő, akik dolgozni akarnak nálunk.

Az adott év január 1-jén Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok a tartózkodás célja szerint

2018 2019 2020 Keresőtevékenység 47 924 66 660 77 905 Családegyesítés 21 966 22 393 23 935 Tanulmányok folytatása 25 449 26 976 29 101 Bevándorlás, letelepedés 30 373 30 492 31 864 Nemzetközi védelem 5 684 5 181 5 033 Egyéb és ismeretlen 30 413 29 071 32 119 Összesen 161 809 180 773 199 957

Forrás: novekedes.hu

Az átlagos bevándorló fiatalnak számít. Úgy a felüket a 20 és 39 év közöttiek teszik ki. Közben az 59 év felettiek aránya alig haladja meg a 11 százalékot.

Mindemellett elmondható, hogy a hazánkba érkező külföldiek a népszámlálási adatok alapján az átlagnál magasabb iskolai végzettséggel bírnak.

Illetve a mikrocenzusokból kiderül, hogy a vietnámiak, a kínaiak és a törökök körében átlagon felüli az önfoglalkoztatók száma, vagyis azoké, akiknek saját cége van.

Az, hogy a bevándorlók közt egyértelműen több a férfi, mint a nő, elsőre talán meglepő lehet, de ez egy megszokott nemzetközi trend.

A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok területi egység szerint (2020)

Budapest 91 540 Pest megye 16 141 Közép-Dunántúl 16 453 Nyugat-Dunántúl 23 494 Dél-Dunántúl 16 035 Észak-Magyarország 8 560 Észak-Alföld 14 098 Dél-Alföld 13 636

Forrás: novekedes.hu

Itthon a többség a fővárosban telepedik le, de a népszerű régiók közt találjuk Pest megyét, illetve a Dunántúlt is.

A jelentősebb küldő országok közt ott találjuk Romániát, Németországot, Szerbiát és Kínát is. De mióta a kelet-ukrajnai konfliktus kipattant, a legtöbben Ukrajnából érkeznek hozzánk. Ezt a trendet erősítette, hogy a gazdaságélénkítő intézkedések miatt egyszerűbbé vált a külföldi állampolgárságú munkavállalók hazai elhelyezkedése.

Az évente bevándorló külföldi állampolgárok száma a legjelentősebb küldő országoknál

2017 2018 2019 Ukrajna 6 325 16 699 21 185 Románia 2 934 2 853 2 713 Németország 2 503 2 525 2 616 Szerbia 1 659 2 917 2 499 Kína 2 259 1 993 2 354 Vietnám 731 1 279 1 961

Forrás: novekedes.hu

Hogy a németek miként kerültek be a küldő országok toplistájába, az csak sejthető a novekedes.hu szerint. Korábbi adatok szerint a német vállalatok 300 ezernél is több munkahelyet hoztak létre az országban. Ezeknek egy kis hányadát, főleg a vezető pozíciókat németek töltik be. Ez a jelenség segíthette a német bevándorlást.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila