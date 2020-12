Kocsis Máté: a járvány miatt elvehetik a pártok pénzének egy részét 2021-ben is

A járványügyi szabályok miatt nagyon nehéz karácsony vár az emberekre, de a Fidesz bízik abban, hogy mindenki a járványból való kilábalás közös szándékával fogadja el a szabályokat - közölte évadzáró sajtótájékoztatóján szerdán a párt parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy a védőoltás napról napra közelebb kerül.

Parlamenti számok

A frakcióvezető idézte a 2020-as parlamenti statisztikát is, amely szerint idén a plenáris viták időtartama 590 óra, a bizottsági üléseké pedig 350 óra volt, az őszi ülésszak plenáris és bizottsági ülésein együttesen pedig mintegy ezer szavazás történt. Idén a napirend előtti felszólalások száma 400, a napirend utániaké 300 volt. Elhangzott továbbá 600 azonnali kérdés, a kormány pedig 4300 írásbeli kérdést válaszolt meg. Ezek a számok nem arra engednek következtetni, hogy a parlament ne működött volna - fűzte hozzá.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője ugyanitt hangsúlyozta: a legfontosabb az volt, hogy a járvány elleni védekezésnek meglegyen a jogi alapja, amelyet a kormánypárti képviselőcsoportok biztosítottak a kabinetnek az Országgyűlésben, a baloldalra azonban ebben sem lehetett számítani.

Hangoztatta azt is, hogy a magyar egészségügy hősiesen áll helyt.

A kereszténydemokrata politikus 2020-at a kihívások évének nevezte, különös tekintettel a járványra, de jelezte, hogy az EU-ban is komoly viták dúlnak még most is, például a migrációról. Brüsszel migrációs akcióterve 34 millió migráns betelepítéséről szól - jegyezte meg.

A közelmúlt uniós vitáiban értékelése szerint Magyarország győzött, de nemcsak Brüsszelben, hanem itthon is, eredményes volt a küzdelem a járvány első hullámában, és mindent megtesznek, hogy a koronavírus elleni vakcina mielőbb megérkezzen.

Választókerületek

Az újságírói kérdések között a Pest megyei egyéni országgyűlési választókerületek átszabásának ügyében Kocsis Máté azt mondta: amíg nincs teljes politikai konszenzus, addig nem szabad elfogadni a módosítást.

"A 2022-es parlamenti választáson pontosan úgy néz majd ki minden választókerület, mint 2018-ban"

- erősítette meg, hozzáfűzve: jelenleg a választópolgárok számában az eltérés nem szignifikáns.

A "kamupártokra" vonatkozó kérdésre azt felelte: a választási szabályok mostani módosítása olyannyira megnehezíti a "kamupártok" indulását, hogy gyakorlatilag "kiirtja" a "bizniszjelleget".

A radioaktív hulladék kezelését érintő javaslatra a szerdai határozathozatalokon nemmel szavazó fideszes képviselőkkel kapcsolatban azt közölte:

technikai baki

történt.

A Szájer-ügyre a Fidesz frakcióvezetője úgy reagált: a politikai közösségük álláspontját Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök világosan elmondta. Megjegyezte ugyanakkor: a baloldalon nem látja, hogy például a kispesti önkormányzati képviselő Lackner Csabát vagy "zsidózása" miatt Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármestert lemondásra szólítanák fel.

A Fidesznél van következménye a tetteknek, a baloldalon nincs,

ez az óriási különbség a két oldal között - húzta alá.

Azzal kapcsolatban, hogy Selmeczi Gabriella fideszes képviselőt egy német rendszámú luxusautóval látták, Kocsis Máté azt mondta: Selmeczi Gabriella nem leparkolt, hanem félreállt - lehet, hogy ezt szabálytalanul tette -, amíg beírt egy címet a GPS-be, a férje pedig jómódú üzletember, övé az autó, amely azért német rendszámú, mert egy német cégtől lízingelik.

Arra a kérdésre, hogy

2021-ben is elvonják-e a párttámogatások felét,

azt felelte: szeretné, ha ezt a döntést a jövő évre vonatkozóan is mielőbb meghoznák, de erről még nem határoztak. Szerinte amikor mindenkinek többletterhet jelent a járvány, a pártoknak elöl kell menniük a teherviselésben.

Arra a felvetésre, hogy a koronavírus elleni oltáshoz muszáj-e regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon, Simicskó István azt válaszolta: tudomása szerint nem muszáj, de mindenképpen jó megtenni.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi