Ezek közül néhányat például Novák Katalin is megválaszolt szombaton, most pedig a Portfolio szedett össze egy újabb csokorra való hasznos információt Argyelán József, a Bankmonitor szakértőjének segítségével.

2021. január 1-jétől 2022. december 31-éig akár 3 millió forintnyi állami támogatás is igénybe vehető lakásfelújításhoz, a beruházásról szóló számlák összegének 50 százaléka erejéig. A vonatkozó rendelet (a Magyar Közlönyben itt) részletesen megszabja, milyen munkálatokat lehet beszámítani, de így is maradnak kérdések.

Jogilag igen, fizikailag még nem teljesen elkészült ház befejezhető-e a támogatással?

1. Ha az ingatlan-nyilvántartás alapján már lakás, lakóház az ingatlan, csak akkor igényelhető rá a támogatás,

2. olyan munkálatokra nem lehet felhasználni, amelyet az eredeti kivitelezői szerződés alapján kellene elvégezni. Ez esetben a szerződés ugyanis nem felújításra szól, és nem is 2021. januárját követően kötötték. Más típusú munkálatok (azok, amiket felsorol a rendelet) viszont elvégezhetők egy akár nemrég átadott ingatlanon is.

Második fürdőszoba, wc, konyha?

Az első kettőt nevesíti a rendelet és csak akkor támogatható, ha még nem volt ilyen helyiség az ingatlanban. A konyha nem szerepel kitételként, de valószínűsíthető, hogy hasonlóképpen ezt sem támogatják.

Milyen dokumentumok szükségesek az elvégzett munkákról?

Szükséges a támogatáshoz olyan vállalkozói szerződés(ek) bemutatása, amely(ek)et 2021. januárját követően kötöttek. Valamennyi munkálatról be kell ezt nyújtani, amelyre visszaigényelnénk a támogatást. Szükséges a számlák bemutatása is, továbbá átutalással rendezett számla esetén igazolás a teljesítésről. Formanyomtatványon kitöltött számlaösszesítőt is be kell nyújtani.

Mi a helyzet a külföldi tb-jogviszonnyal?

Az előírt egyéves biztosítotti jogviszonyba (a magunk által fizetett tb nem tartozik ide!) beleszámít a külföldi tb, de igényléskor nem lehet külföldi tb-biztosított az igénylő. Ha egy pár igényel és egyikük külföldön dolgozik, a másik itthon, akkor elégséges, ha az egyikük igazolja az itthoni tb-jogviszonyt.

Benyújthatók-e 2021-es számlák úgy, hogy a támogatás jogosultjává csak 2022-ban válik az igénylő, például akkor születik gyermeke (vagy éri el a 12 hetes magzati kort)?

Jelenleg nem ismert ennek akadálya. A támogatás igénylésekor kell teljesíteni a jogszabályi feltételeket, nem pedig a munkálatok megkezdésekor. Ugyanakkor nem szabad erre alapozni semmilyen felújítást, hiszen mi történik, ha a tervezettel ellentétben mégsem lesz jogosult a család 2022. végéig a támogatásra, vagy ha az utolsó számla kiállítását követő 60 napon belül nem válik jogosulttá a család? Ezekben az esetekben elesnek a támogatásról, amire mint kockázatra feltétlenül gondolni kell.

Mindezek mellett a cikkben megjegyzik, hogy válás, illetve mozaikcsaládok esetén bonyolultabb a szabályozás, sőt, utóbbi esetekre nem is teljesen egyértelmű (lásd Portfolio-cikk 6-7. pont).

