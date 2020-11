Megjelentek az otthonfelújítási támogatás pontos szabályai – íme a tudnivalók

A 518/2020-as kormányrendeletből (a Magyar Közlönyben itt érhető el) többek között az alábbiak derülnek ki.

Mire lehet igénybe venni?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – kérheti és egy alkalommal veheti igénybe.

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50 százaléka, de legfeljebb 3 000 000 forint.

A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50 százalékos arányban szerepelhet.

Fontos tudnivaló, hogy a támogatás mértéke a szabályokon belül tetszőleges, a maximumnál kisebb is lehet, de a legjobban persze egy hatmillió forintos beruházással lehet járni, hiszen ennek fele épp a támogatás maximuma.

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha...

...az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50 százalékos mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

...az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik, (egy évnél fiatalabb gyermek vagy magzat, illetve új lakás vásárlása, építése esetén ez az egyéves bentlakási viszony nem feltétel)

...az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott

köztartozása.

...az igénylőnek legalább 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan van társadalombiztosítási jogviszonya (akkor is, ha vállalkozó). A tb-jogviszonyba a bel- és külföldi munkaviszony mellett beleszámít többi között a felsőoktatási jogviszony, a nyugdíj melletti munkavégzés, a hallgatói, diplomás gyed időszaka és az álláskeresési járadék is.

További szabály, hogy a szülők a várandóság 12. hetétől az otthonukban nevelt gyermek 25 éves koráig vehetik igénybe a támogatást, ha viszont a gyermek után a szülő gyermekek otthongondozási díjára jogosult, nem számít az életkor.

A lehetőséggel egyszülős családok is élhetnek, az elvált, de a gyermekfelügyeletet megosztó szülők pedig megoszthatják egymás között a támogatást, vagy le is mondhatnak saját részükről a másik szülő javára. Az egyszülős családok akkor is igényelhetik a támogatást, ha a szülő külföldön dolgozott, de az igénylés napján már belföldi tb-jogviszonnyal rendelkezik. Jogosult a visszatérítésre az a család is, amelyben az egyik szülő külföldön dolgozik, ha a másiknak van magyarországi tb-jogviszonya.

Az, akinek régóta tulajdonában van a ház, csak akkor kérheti a támogatást, ha az igényléskor legalább egy éve a felújítandó ingatlan van bejelentve lakóhelyeként, és gyermekével együtt ott is lakik. Új lakás, ház esetén ez nem feltétel. A támogatást a munkahely miatt ingázók is igényelhetik, ha a magyarországi, felújítással érintett ingatlanban a bejelentett lakóhely fennmarad, és a többi feltétel is teljesül.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdai közléséből az is kiderült, hogy az ingatlan eladása miatt nem kell visszafizetni a támogatás összegét, az új tulajdonos pedig igényelheti a támogatást, ha korábban még nem tette.

Támogatható költségek és munkálatok (szinte minden)

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje

fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel

fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat

a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása

tető cseréje, felújítása, szigetelése

égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése

klímaberendezés beépítése, cseréje

napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje

belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását

a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása

kerítés építése

gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása

terasz, loggia, erkély, előtető építése

térburkolat készítése, cseréje

télikert kialakítása

amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – meghatározott akadálymentesítési munkák

alapozási szerkezet megerősítése, valamint s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje

Fontos tudni, hogy a CSOK igénybevétele során már elszámolt költségek nem vehetők figyelembe (érdekes módon a 2018 októbere előtt kötött szerződések alapján járó lakás-takarékpénztári támogatásban érintett felújítási munkák kizárására nem találtunk utalást a rendeletben).

Mi fogadható el számlaként és kitől?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A támogatás az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Az ellenőrzés és a visszafizetési kötelezettség

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a Kincstár részére.

Ha a Kincstár a Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja,

hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak

az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Hogyan lehet igénybe venni?

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon, a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, postai úton vagy személyesen a kormányablaknál nyújtható be.

A támogatás a jelen rendelet hatálybalépését (2021. január 1.) követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.

További kitételeket szabályoz a rendelet, többek között a...

korábban már támogatással érintett lakások esete

több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan

gyámság alatt álló gyermekek

A pontos szabályozás megismerése érdekében érdemes átböngészni a kormányrendeletet.

