Koronavírus – fontos tévhitet cáfol a Mabisz

A Mabisznál életbiztosítók esetében jellemzően nem kizárási ok a koronavírus-járvány. Akad ugyan olyan biztosító, amely külön felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi években értékesített kockázati életbiztosítások szerződéses feltételi szerint kizáró eseménynek minősülhetne a Covid-19, ugyanakkor azt is leszögezi, hogy jelen helyzetben a pandémiával kapcsolatos biztosítási eseményekre is, minden egyéni és csoportos kockázati életbiztosítás esetén szolgáltat – jelentette ki az InfoRádiónak Lambert Gábor. Más biztosító pedig úgy fogalmaz, a koronavírus nem minősül sem heveny fertőző, sem kritikus betegségnek. Vagyis általánosságban el lehet mondani, hogy

a biztosítók nagy része a szerződésben foglaltak alapján térít most is, és több esetben sem szerepel a kockázati kizárások között a pandémia.

Sőt, aki kifejezetten a koronavírus-megbetegedés miatt kötne biztosítást, az is megteheti, miután speciálisan erre az esetre is találni már terméket a biztosítók kínálatában. Szerződéskötés előtt azonban érdemes tájékozódni a feltételekről, hiszen mind a koronavírus, mind pedig más nem koronavírus-specifikus megbetegedések esetére is türelmi időt kötnek ki a biztosítók, amely periódus alatt még nem nyújtanak szolgáltatást

A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője arra is kitért, hogy miután számtalan biztosító és termék verseng a piacon, az elmúlt időszakban a társaságok java részt úgy döntöttek, hogy –bizonyos feltételek mellett –

az utasbiztosítások is kiterjedhetnek a Covid-19-re, sőt, kifejezetten a koronavírusra kitaláltak is vannak,

de szintén az adott biztosítónál érdemes érdeklődni.

Összességében tehát kijelenthető, hogy az életbiztosításokkal, a balesetbiztosításokkal és az utasbiztosításokkal összefüggően jellemzően a közösségi médiában inkább csak tévhitek terjednek, és bár érdemes tájékozódni az egyed biztosítóknál a konkrét feltételekről, de a társaságok alapvetően alkalmazkodtak a mostani helyzethez, és így vagy úgy, de teljesítenek a szerződésekben – értett egyet Lambert Gábor. De aki mindenképp szeretne megnyugodni, hogy az érvényben lévő szerződésére milyen feltételek érvényesek, azoknak a Mabisz azt javasolja, mindenképp

vegye föl a kapcsolatot a biztosítójával, így konkrét kérdések alapján konkrét válaszokat fog kapni.

Nyitókép: Forrás: Pexels.com