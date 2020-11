A lezárások miatti mentális veszélyekre figyelmeztet a WHO

Leida Lazeri szerint Európában Magyarországot később érte el a vírus, és az első hullámban a kormány ezt ki is tudta használni. Ennek köszönhetően tavasszal sikerült jelentősen mérsékelnie a fertőzést.

A második hullám miatt azonban a WHO már a kezdetektől aggódott, és közegészségügyi és szociális intézkedésekre vonatkozó ajánlást fogalmazott meg.

A korlátozások feloldásával a világon, így Magyarországon is lazult a fegyelem, a most látható statisztikákban ez tükröződik.

A tanulság az, hogy komolyan kell venni a felkészülést a megelőzés érdekében, ha hatékonyak akarunk lenni. Az őszi-téli időszakban azzal is kell számolni, hogy több ember tartózkodik zárt helyiségekben, így a vírus is gyorsabban terjed – fogalmazott a szakember az Indexnek.

A WHO álláspontja szerint a lezárások az utolsó védvonalat alkotják. A drasztikus intézkedésre akkor van szükség, amikor az egészségügyi ellátórendszer a teljesítőképességének határaihoz ér. Amikor azonban egy kormány lezárásokról dönt, számolnia kell a járulékos következményekkel, mint amilyen a lakosság mentális egészségének romlása – jegyezte meg a WHO magyarországi irodájának vezetője, kiemelve azt is, hogy hátrányt szenvednek a gyerekek is.

A vírus még nem unt meg minket

Leida Lazeri arra is kitért, hogy mostanra sokkal többet tudni a vírusról, mint az első hullám idején, ami a statisztikában is meglátszik: bár megugrott a fertőzések száma, a halálozási ráta alacsonyabb a tavaszi számoknál. Ugyanakkor a betegség a mai napig okoz meglepetéseket. Az emberek pedig unják már a járványt, egyre többen kérdőjelezik meg az óvintézkedések szükségességét. Sajnos azonban a vírus még nem unt meg minket. Ezért

nagyon fontos, hogy szabálykövetően járjunk el.

A WHO felmérése alapján a lezárások miatt elszenvedett lelki problémákkal az emberek többsége magára marad. A stressz és a szorongás jellemző kísérő tünete a lezárásoknak, jelentősen csökken a lakosság pszichés ellenálló képessége. Számos nemzetközi tanulmány vizsgálja az intézkedések tinédzserekre gyakorolt hatását, erről Magyarországgal kapcsolatban is lesznek friss statisztikák.

Szintén kísérő jelensége a járványnak az ételrendelés, az ingerszegénnyé vált környezetben nagyon sokan az evésben keresnek örömet. Ezek a mellékhatások hosszú távon fejtik ki a hatásukat, megérteni is csak később tudjuk majd – tette hozzá Leida Lazeri, aki egyebek mellett beszélt még a különféle óvintézkedésekről, az egyéni felelősségről, a kontaktkutatásról és a biztató vakcinahírekről is.

