Szárnyal az orosz hadiipar, a NATO nem bírja a tempót

A SIPRI az elérhető statisztikát kielemezve jutott arra, hogy a vezető orosz védelmi beszállítócégek bevételei tavaly megelőzték a hasonló amerikai és európai vállalatokét. Emellett az oroszok „hatékonyabban növelték a fegyvergyártást, mint a nyugatiak”. Az intézet szerint

Bár közben a vezető amerikai (Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing és mások) és európai beszállítók (BAE Systems, Thales, Leonardo) megrendelései reálértékben nagyságrendekkel meghaladták az orosz cégek szerződéseit – 317, illetve 133 milliárd dollár 25,5 milliárd dollárral szemben –, Oroszország hatékonyabban „militarizálta” gazdaságát, hogy teljesíteni tudja a front igényeit.

A száz legnagyobb nemzetközi fegyvergyártó vállalat között csak két orosz cég szerepelt, a Rosztyek (állami holding, amelynek leányvállalatai repülőket, páncélosokat és elektronikát gyártanak) és az Egyesült Hajóépítő Vállalat. Ez azért van, mert csak ez a két intézmény publikálja pénzügyi adatait.

