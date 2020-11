Orbán Viktor: az ország felkészült, védekezik

Jobbik: nagyotmondás, semmittevés jellemzi a kormány válságkezelését

Jakab Péter (Jobbik) felszólalását azzal kezdte, a miniszterelnök "megőrült", erre azonban Kövér László házelnök azonnal félbeszakította, és közölte vele: időben figyelmezteti minden későbbi konfliktus elkerülése érdekében. "Próbáljon meg egyszer az életben úgy fogalmazni, ahogy ebben a Házban ez illendő" - szólította fel a frakcióvezetőt, arra kérve őt, hogy vegye elő a legjobb modorát.

Jakab Péter ezután úgy folytatta: magyarok ezrei halnak meg a koronavírus-járvány miatt, százezrek maradnak megélhetés nélkül, az egészségügy összeomlóban van. "Alaptörvényben rögzíteni a lopást, na, ahhoz van esze. (...) Válságot kezelni, életet és munkahelyet menteni, na, az már nem megy" - mondta a kormányfőnek. Tény - folytatta -, hogy a gazdaságvédelmi alapban ott voltak a szükséges milliárdok, de ennek egy jó részét Mészáros Lőrincnek adta, és jutott belőle stadionépítésre, űrkutatásra, "épp munkahelyvédelemre semmi". Nagyotmondás, semmittevés jellemzi a kormány válságkezelését - jelentette ki.

Orbán Viktor miniszterelnök úgy reagált: a kormány a nyári hónapokban felkészítette az országot védekezésre, így ma koronavírusos betegek ellátására eddig 78 kórházat vontak be, 14 785 orvos, valamint 28 847 mentőtiszt és szakápoló dolgozik. Intenzív ágyon jelenleg 582 beteg fekszik, ezen kívül még rendelkezésre áll 1634 intenzív ágy. 7236 koronavírus-megbetegedett fekszik kórházban, 1946-an pedig koronavírus-gyanúsak - tájékoztatott. Beszámolt arról is, hogy ebben a pillanatban 200 műegyetemista dolgozik gépjárművezetőként, 400 diákot mozgósítottak a tesztelés érdekében. Ötöd- és hatodévfolyamos medikusok 2157-en vannak, szükség esetén őket is mozgósítják, ahogy a további 5549 harmad- és negyedévfolyamost is.

A gazdaságról azt mondta: a kormány megígérte, hogy ahány munkahelyet tönkretesz a vírus, annyit létrehoz.

Jakab Péter viszonválaszában úgy fogalmazott: jachtozással és propagandával nem lehet felkészülni egy járványra. Szerinte egyebek mellett ingyenes és tömeges tesztelésre, érdemi munkahelyvédelemre, a bajbajutott dolgozók bérének minimum 80 százalékos állami átvállalására, valamint az álláskeresési járadék idejének és összegének megemelésére lenne szükség.

A kormányfő úgy reagált: Magyarországon az összes koronavírus-fertőzött egymillió emberre vetítve 14 429, az európai átlag 20 777. Az összes elhunyt egymillió emberre vetítve Magyarországon 317, Európában 481.

A kormány ezután is mindent megtesz a védekezés érdekében

- jelentette ki.

"Nekünk, akik itt ülünk ezen az oldalon, minden élet számít, úgy látom, önnek viszont semmi sem drága" - mondta Jakab Péternek.

Az MSZP az abortusztörvényről

Gurmai Zita (MSZP) arról beszélt, hogy Magyarország kezdeményezője volt egy abortuszellenes koalíciónak, amelyet olyan államok írtak még alá, mint például Szaúd-Arábia, Bahrein, Irak, Szudán, Líbia, Európából pedig Lengyelország és Fehéroroszország. Szavai szerint a Fidesz-KDNP-ben időről időre felmerül az abortusz betiltása, "pont úgy, ahogy most ezt Lengyelországban is megkísérelték". Arra kérte a kormányfőt, nyugtassa meg őt, hogy a Fidesz-kormány nem készül abortusztörvény-szigorításra.

Orbán Viktor erre válaszul kijelentette:

a kormány nem készül az abortusztörvény szigorítására.

DK: meddig veszélyezteti még a magyarok életét a "pánikkormányzás"?

Vadai Ágnes (DK) szerint a koronavírus-járvány elleni védekezés ügyében Orbán Viktor "a csillagokat is lehazudta az égről", miközben kiderült, a kormány nem készítette fel az országot, sem az egészségügyet, sem az iskolákat, és nem kezdtek ingyenes és tömeges tesztelésbe sem. Majd amikor "a tehetetlenségük már mindenkit és mindent veszélyeztetett" - folytatta -, "megnyomták a pánikgombot", és leállították az országot. "Meddig veszélyezteti még a magyarok életét az ön alkalmatlan pánikkormányzása?" - kérdezte.

Orbán Viktor azt válaszolta: van abban valami magabiztosan pikáns, hogy egy olyan párt képviselője beszél hazugságról, amelyiknek elnöke kormányfőként azt mondta, hazudtak reggel, éjjel meg este. Hazugságügyben ez az a mérce, amelyiket aligha sikerül majd meghaladnia bármely kormánynak - tette hozzá.

De "a hazugság bajnokai továbbra is önök"

- mondta a képviselőnek. "Önök azok, akik álápolónőket állítanak elő, kamuvideókat készítenek, és ezzel belehazudnak az emberek szemébe. Ha ma Magyarországon valaki meg akarja téveszteni az embereket, az a baloldal" - fogalmazott.

A miniszterelnök kijelentette: az ország felkészült, védekezik, és ez nemcsak a kormány tettrekészségének, hanem a kórházigazgatók, a vezető orvosok és a vezető ápolók felkészültségének köszönhető. "Amikor önök kétségbe vonják az ország felkészültségét, akkor valójában az ő munkájuk minőségét vonják kétségbe" - válaszolt a DK-s politikusnak.

A védekezésre való felkészülésben például a lélegeztetőkészülékeket, védőeszközöket tekintve nyilvánvalónak nevezte a különbséget a mostani és a tavaszi felkészültség között.

Vadai Ágnes viszonválaszában azt kérdezte, kit érdekel, mi volt 14 éve. Mindenkit az érdekel, mi van most, mi lesz holnap - mondta, úgy értékelve: Orbán Viktornak nincs bátorsága elmondani, hogy fél éven keresztül nem csináltak semmit.

Orbán Viktor úgy reagált: amikor a baloldal kormányon volt, személy szerint Vadai Ágnes is megszavazta egyhavi bér elvételét az orvosoktól és az ápolóktól. A baloldali kormány tönkretette az egészségügyet, és hatezer orvost bocsátott el - fűzte hozzá.

LMP: az alapvető élelmiszerek vagy a pálinka fontosabb?

Csárdi Antal (LMP) azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy szerinte az embereknek alapvető élelmiszerek kellenek vagy pálinka. Felvetette azt is, hogy megfelel-e a társadalmi igazságosság elvének és az emberek szükségletének, hogy az alapvető élelmiszerek túlnyomó többségének 27 százalék az áfája, az éttermi szolgáltatásoké viszont 5 százalék.

Orbán Viktor miniszterelnök kifejtette:

a pálinka is a 27 százalékos áfakategóriába tartozik, bár szerinte alapvető élelmiszernek minősül.

Emlékeztetett: a kormány 27-ről 5 százalékra csökkentette az élősertés, a baromfihús, a tojás, a hal és a tej áfáját, és lehetne több termékét is, de ennek összefüggésben kell állnia az ország gazdasági teljesítményével.

Megjegyezte: ha azt akarják, hogy a jövedelmeken alacsony adó legyen, a fogyasztásnak magasabbnak kell lennie, olyan nincs, hogy az áfa és a jövedelemadó is alacsony.

Úgy vélte, az éttermi szolgáltatások áfájának csökkentésében nem az étteremben étkezés luxusát kell látni, hanem onnan kell megközelíteni, hogy ezzel munkahelyeket akarnak megmenteni.

Csárdi Antal azt mondta: ötletszerűen, lobbiérdekektől vezérelve csökkentik az élelmiszerfajták áfáját.

A kormányfő közölte: most olyan adórendszer van, amely egyértelműen azt támogatja, hogy az emberek dolgozhassanak és a vállalkozók munkát adhassanak az embereknek, és ez a jó irány.

Párbeszéd: be kell vezetni az alapjövedelmet

Tordai Bence (Párbeszéd) kiemelte: a magyaroknak jövedelembiztonságot kell teremteni, ezért be kell vezetni az alapjövedelmet. Kifejtette: a kormány járvány- és válságkezelése gyenge, kapkodó és kaotikus, de voltak felelős lépései is. Ezeket azonban mind az ellenzék javasolta, így például a tömegrendezvények felfüggesztését, az ingyenes internetet, az egészségügyi béremelést vagy az antigén gyorstesztek bevetését - sorolta.

Azt kérik, az alapjövedelemre vonatkozó javaslatukat is fogadja meg a kormány, mert a családok már felélték a tartalékaikat, és egyre többeknek okoz gondot a megélhetés - mondta.

Orbán Viktor közölte: az alapjövedelem arról szól, hogy vannak, akik dolgoznak, tőlük vegyük el a pénzt és adják oda azoknak, akik nem dolgoznak és nem is akarnak. "Hát én ilyet nem fogok támogatni" - jelentette ki.

Tordai Bence továbbra is azt kérte, hogy fontolják meg az alapjövedelem bevezetését ebben a súlyos társadalmi és gazdasági válságban, és azt mondta, átnyújtja a programot a kormányfőnek.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a magyar társadalom- és gazdaságfilozófia azon alapul, hogy megpróbálnak mindenkinek munkát adni, még a legnehezebb helyzetben lévőknek is, nemcsak azért, hogy jövedelmük legyen, hanem azért, hogy a közösség teljes jogú tagjának érezhessék magát.

Úgy látja,

az alapjövedelem a segélyalapú társadalom beköszöntését hozná el, ez korábban már tönkretette Magyarországot,

és ma azért teljesít jobban sok európai országnál Magyarország, mert itt nem segélyalapú, hanem munkaalapú gazdaság van.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás