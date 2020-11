Zacher Gábor: a szakképzett munkaerő a szűk keresztmetszet

Zacher Gábor az RTL Klub műsorában elmondta, hogy a betegek, a súlyos betegek és az intenzív osztályon dolgozó betegek száma is emelkedik. Az egészségügyi alkalmazottak dolgoznak, ameddig bírják.

A toxikológus főorvos rámutatott, hogy nem a műszerek, nem az alkatrészek, nem a fertőtlenítő vagy a védőfelszerelés a kevés, hanem a dolgozók, a szakképzett munkaerő a kritikus pont. Intenzív osztályon az ideális az lenne, ha egy nővérre egy beteg jutna, de

most előfordul, hogy hat pácienst kell ellátnia.

Ráadásul nehezíti a helyzetüket, hogy a teljes védőfelszerelésben lenni önmagában igen kimerítő.

Zacher Gábor felhívta arra a figyelmet, hogy most már teljesen egészséges embereknél is súlyos szövődményeket tud okozni a koronavírus, egyik pillanatról a másikra kerülnek lélegeztetőgépre a betegek. Szerinte még most is sok az ismeretlen, bármikor felbukkanhat egy új tünet vagy akár egy új kezelési módszer.

Azt mondta, nincs a birtokunkban egy kristálygömb, amelyik megmutatná, hogy heteket vagy hónapokat kell még kibírnunk, nem jó olyan ígérgetéseket tenni, hogy a magyar egészségügy ötven vagy 99,99 százalék eséllyel bírja ki a járvány okozta nyomást.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Bruzák Noémi