Innovatív utakon a református iskolák

A Magyar Református Egyház keretein belül működő Református Tananyagfejlesztő Csoport a hazai alkotópedagógiai műhelyek hálózatát életre hívó és működtető Makerspace Kft.-vel fogott együttműködésbe, és hoz létre közösen tananyagtartalmakat. Pompor Zoltán megjegyezte, mindehhez arra volt szükség, hogy olyan felkészült pedagógusok vegyenek részt a fejlesztő munkában, akik értik is az alkotópedagógiának a hátterét és módszertanát, így ehhez kapcsolódóan októberben hat intézmény tanárai vettek részt képzésen.

A csoport alapvetően olyan programokat keres, amik komplex módon közelítik meg a világot: elképzelésük szerint a legfontosabb feladata a keresztény nevelésnek az, hogy segítse a diákokat arra, hogy találkozzanak és rácsodálkozzanak a teremtett világ csodáival, és hogy a kiemelt pillanatokat meg tudják élni. Ebben lehet segítségükre az alkotópedagógia is, amely

olyan életszerű, valós problémákra keresi a választ, amit a későbbiekben egy történetbe beépítve tudnak átélni.

Ehhez kapcsolódóan pedig nagyon sok eszközzel tudnak megismerkedni a fiatalok, a 3D nyomatótól a lézervágón át a microbit robotokig – magyarázta a Református Tananyagfejlesztő Csoport szakmai vezetője.

Az alkotóműhelyekben a gondolkodás és kreativitás fejlesztésén túl a gyerekek közötti kommunikáció is nagy hangsúlyt kap a projektek megvalósulása alatt, ahogyan számtalan manuális tartalom is megjelenik. A 3D nyomtató alapeszköz, de a már említett, nem épp gyakori lézervágóval is megismerkednek a diákok, emellett számítógépes szoftverek használatát és a programozás alapjait is elsajátítják, de a klasszikus fűrész, csavarhúzó, sniccer és más hasonló eszközök használata is előkerül.

Nyitókép: reftantar.hu