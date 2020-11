A Hegyvidék egyik földútja lett a szerencsés kétszázadik

A budapesti útépítési programot két évvel ezelőtt a Fidesz-frakció kezdeményezésére hívták életre, a célja a fővárosban még fellelhető földutak megszüntetése. Minderre a kormány tavaly és idén 10, illetve 5 milliárd forintot biztosított, és jövőre is további 5 milliárdot szán. Ez idáig 50 kilométernyi útszakasz kapott új burkolatot, köztük a Hegyvidék Gyógyfű utcája, kétszázadikként a sorban – mondta az InfoRádióban Pokorni Zoltán.

A XII. kerületi utca a közepe felé lejt, ezért a legnagyobb fejtörést az okozta, hogy miként lehet az esővíz elvezetését megoldani; ezért is váratott a beavatkozás évtizedekig. Végül nem egy sima aszfaltos út készült, hanem egy olyan speciális útburkolat, ahol magába az útpályába tud beszivárogni a csapadék.

„Beton kockák, köztük zúzott kő, amely alatt van egy szivárgó réteg, és ott szikkasztjuk el az esővizet” – fogalmazott a polgármester. A megoldás fontos innovációnak számít, tekintve, hogy a fővárosban egyre nagyobb problémát, olykor kezelhetetlen áradatokat okoznak az özönvízszerű nyári esőzések, kiváltképp a budai oldalon.

Az osztrák rezidencia mögött található, az Országos Onkológiai Intézet hátsó bejáratával szomszédos Gyógyfű utca megújítására mintegy 31 millió forintos támogatást kapott a kerület, ami a munkálatok nagyobb hányadát fedezte. Pokorni Zoltán arra is kitért, hogy a jövő évben is pályázni kíván a Hegyvidék két eldugottabb, zöld környezetben található úttal, így a Kázmér lejtő és az Ibolya utca lakói is reménykedhetnek.

