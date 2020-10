Koronavírusos egy pesti polgármester is

Október 23-án jelentkeztek a koronavírus tünetei Pikó András józsefvárosi polgármesternél, "tipikus, tüdőgyulladásra utaló jelek", száraz köhögés, enyhe láz, néha elviselhetetlenségig fokozódó izomfájdalom a végtagok és a hát felé.

Felhívta orvosát, tesztelték koronavírusra, amely pozitív eredményt hozott. Borbély Lénárd állapota nem javul Csepel polgármesteréről már korábban ismertté vált, hogy koronavírusos. "Sajnos a koronavírus megbetegedés óta az állapotom nem javult, csak napról napra rosszabb lett. És ez is elég változó módon. Szombat este már alig tudtam levegőt venni, és így már a beszéd sem nagyon ment. Ki kellett hívni a mentőt és kórházba kerültem. Itt kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladást kaptam, az immunrendszerem összeomlott, és a véroxigén szintem folyamatosan csökken. Ezért jelenleg oxigénnel segítenek, de ezek a napok meghatározóak, hogy javulok-e, és hogyan tovább. Szombat este óta szteroidos gyógyszert, antibiotikumot és egy további gyógyszeres kezelést kapok. A nővérek nagyon kedvesek és az orvosok is. Köszönöm nekik! Jelenleg azért vagyok jobban, mert kapok levegőt." - jelent meg hétfőn a polgármester Facebook-oldalán. Borbély Lénárd naponta sportol, vitamint szed. "Arra kérek mindenkit, hogy tartson be minden kormányzati óvintézkedést, leginkább a saját érdekében. Kerüljék el a zsúfolt helyeket, a testi kontaktust, ne menjenek tömegbe. Hordjunk maszkot és tartsunk távolságot. A személyes példám jól megmutatja, hogy a koronavírus nem válogat és főleg azt, hogy nagyon alattomos" - írta még.

"Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez a betegség egyelőre nincs hatással az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működésére. Általános helyettesem, Szili-Darók Ildikó alpolgármester vette át a feladataimat és az önkormányzat irányítását" - közölte Pikó András, aki otthonról dolgozik, állapotától függően.

