Vitézy Dávid: 55 ezer autót kiszívhat Budapest belvárosából az új Duna-híd

Társadalmi egyeztetést indított az új Duna-híd úthálózatának első, a Fehérvári úttól a Gubacsi út-Illatos úti csomópontig tartó szakaszáról a tervezést irányító Budapest Fejlesztési Központ (BFK). A kérdőívet szeptember 29-ig a projektet bemutató ujdunahid.hu weboldalon lehet kitölteni.

"Nemzetközi tervpályázaton választottuk ki Fürjes Balázs Budapest-fejlesztési államtitkár vezetésével azt a tervezőt, aki az új Duna-hidat tervezheti, a világ egyik legjobb építészirodájáról van szó. Az új hídhoz kapcsolódóan pedig egy új körút tervezését is megkezdte a Budapest Fejlesztési Központ, logikus, hogy a következő átkelő a Rákóczi híd és az M0-s híd között épüljön meg" - ecsetelte az InfoRádió érdeklődésére Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója, utalva arra, hogy a két, már meglévő átkelő közötti az a szakasz, ahol a legégetőbb a hídhiány Budapesten.

A kormány és a főváros részvételével működő Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa arról döntött, hogy a Galvani utca vonalában íveljen át a Dunán, vagyis az Andor utcából indulna a Galvani utca vonalában Észak-Csepelre, a Ráckevei-Soroksári-Duna-ágat keresztezve pedig az Illatos útba torkolna.

"Természetesen csatlakozna az összes észak-déli közlekedési tengelyhez, a főutakhoz, a csepeli és a ráckevei HÉV-hez is. A körút alapvetően kétszer két sávos lenne, villamospályával középen, egy olyan új villamosjárat lehetne itt, ami Észak-Budát Dél-Pesttel kötné össze, keresztül ezen az új hídon, szintén csatlakozva a HÉV-ekhez" - sorolta Vitézy Dávid.

Tágas járda és mindkét oldalon vezetett kerékpárút

is szegélyezné az átkelőt.

Az interneten most részletes forgalomtechnikai terveket is közzétettek, az emberek így "sarokról sarokra" el tudnak mélázni a forgalmi elrendezésen, de ennél többet is tehetnek, véleményezhetik is.

"Jelenleg ott tartunk, hogy az építési engedélyezési terveket bírálatra kaptuk meg a tervezőtől, s ha úgy tetszik,

a tervbírálatba vonjuk be a budapestieket, akiknek lehetőséget biztosítunk, hogy a tervek részleteiről is elmondják a véleményüket."

A hídnak az elgondolás szerint három funkciója lenne:

tehermentesíteni a belvárost (akár 55 ezer autóval is csökkenhetne a belvárosi autóforgalom), lakóterületek összekapcsolása Budapest déli területein, rozsdaövezetek felértékelése, új élőhelyek teremtődése.

Építési engedélyek még így is lehetnek idén, jövőre pedig kezdődhetne a kiviteli tervek készítése, majd a kivitelező kiválasztása.