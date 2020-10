Illetékmentesek lesznek a csokkal vásárolt ingatlanok - a nap hírei

Az országos tisztifőorvos szerint Magyarország a fertőzöttség tekintetében a középmezőnyben van Európában, ezért is fontos az óvintézkedések betartása. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján kiemelte: az időskor a krónikus betegségek miatt már magában is jelentős kockázatot jelent, mert náluk szövődményekkel zajlik a betegség. Az Infostart kérdésére elmondta azt is, hogy a lélegeztető gépre került betegek 50 százaléka lekerül róla és meg is gyógyul. A ma reggeli 31 halálos áldozat mindegyikének volt valamilyen krónikus betegsége

Változtak a beutazási feltételek Ausztriából - mondta el az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Kiss Róbert hozzátette: a kockázatos országokból csak negatív teszttel lehet beutazni Ausztriába. A Magyarországról utazók számára nincs korlátozás. Beszélt arról is, hogy a szeptemberi korlátozások bevezetése óta 1.400 feletti rendőri intézkedés volt. A vendéglátóegységekben érvényes szabályok megszegése miatt 3 ember ellen indult eljárás.

Januártól teljes illetékmentességet biztosít a kormány azoknak, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolnak új vagy használt ingatlant - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin azt mondta, hogy ez egy 50 millió forintos ingatlan esetében 2 millió forint megtakarítást jelent. A csokot egyedülálló szülők is igényelhetik. Megismételte, hogy a program felülről nyitott.

Megválasztotta az Országgyűlés Varga Zsolt Andrást a Kúria elnökének. A volt alkotmánybírót 135 igen, 26 nem szavazattal választották meg a képviselők titkos szavazáson. Varga Zsolt András posztját január 2-tól tölti be és Darák Pétert váltja majd a tisztségben. Az alaptörvény szerint a Kúria elnökét a bírák közül kilenc évre a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja; megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Új vagyonkezelő alapítványokat hozott létre az Országgyűlés a kétharmados kormánytöbbséggel elfogadott törvénymódosítással. Két meglévő alapítvány jelentős állami vagyonhoz jut. Átalakul a Batthyány Lajos Alapítvány és ahhoz csatlakozik az állam, valamint vagyonjuttatásokat kap a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány. Ugyancsak létrejön a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány.

A jegybank és a kormány közötti stratégiai szövetség lehet a 2020-as évtized pénzügyi sikereinek kulcsa - írta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Matolcsy György, a Növekedés.hu közölt írásában az idei válságkezelésről megjegyezte: az MNB zömében közvetett módon segíti a magyar intézkedéseket, például kezdeményezte a hitel és törlesztési moratóriumot, erős védelmi vonalat épített a devizatartalékok felemelésével, kibővítette a növekedési hitelprogramot.

Komoly fejlődési pályának nevezte a modellváltást a Színház és Filmművészeti Egyetemen a parlament ülésén Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Arató Gergely DK-s képviselő szerint a kormány által létrehozott privatizációs modell alkalmatlan az autonómia garantálására. Délelőtt az Innovációs és Technológiai Minisztérium épülete előtt volt demonstráció, amelyen magyar és külföldi egyetemek, színházak és civil szervezetek által a Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjainak írt szolidaritási nyilatkozatokat ismertették.

Az Európai Központi Bank elnöke szerint nem szabad késlekedni az európai uniós helyreállítási alap forrásainak szétosztásával. Christine Lagarde egy lapinterjúban kiemelte: tartani kell azt a célt, hogy 2021 elején folyósítsák a pénzeket. Az európai uniós tagállamok között még mindig vita folyik a 750 milliárd eurós keretösszegű program részleteiről, ami növeli a kockázatát annak, hogy a járvány által leginkább sújtott országok nem jutnak időben pénzhez.

Bukarestben a koronavírus-járvány miatt keddtől közterületen mindenütt kötelezővé válik a védőmaszk viselése, továbbá bezárnak az óvodák, iskolák és egyetemek, a tanév pedig online folytatódik. Az operatív törzs elrendelte a mozik, színházak, koncerttermek, játéktermek és vendéglők beltéri részeinek bezárását is a román fővárosban. A rendelkezésnek a közoktatást érintő része egyelőre két hétre szól és több mint négyszáz tanintézmény csaknem negyedmillió diákját érinti.

Csaknem teljes zárlat lép életbe Walesben péntektől a koronavírus terjedésének megfékezésére. Október 23-ától november 9-éig bezárnak a pubok, az éttermek, a turisztikai és szabadidő-létesítmények, a közösségi intézmények, a könyvtárak és a nem alapvető cikkeket árusító üzletek. Az esküvői és temetési szertartások kivételével a vallási intézményeknek is fel kell függeszteniük működésüket két hétre.