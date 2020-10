Müller Cecília: nem kötelező a szájmaszkviselés az iskolában

1478 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 31 krónikus beteg. Már 47 768 fő a hazánkban beazonosított koronavírusosok száma. Részletes adatok itt, ezekre is reagált az operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília országos tisztifőorvos először az adatokkal foglalkozott:

"Az emelkedés fokozódó jellegű, egyre több esetet jelentenek a kijelölt laboratóriumaink. Ezért fontos, hogy tartsák be azokat az ajánlásokat, jogszabályokat, amelyeket megfogalmaztunk."

A WHO elemzései szerint mind a fertőzöttek, mind az elhunytak szempontjából a középmezőnyben van Magyarország

- mutatott rá.

Szerinte közösen kell védekezni, mindenki a maga helyén, "senki ki nem maradhat".

"A legeslegjobb védekezés az, ha nem is kapjuk el a betegséget, ezért jó a kézmosás, a kézfertőtlenítés és a maszkviselés" - hangsúlyozta.

Azok körében, akiknél súlyosabb lefolyású a koronavírus-betegség, nincs változás az "előéletben", de

a légúti betegek ha elkapják, komolyabb bajba kerülhetnek,

kétoldali, súlyos, vírusos tüdőgyulladást is kaphatnak, akárcsak az influenzások; sürgette is az embereket, hogy adassák be maguknak az influenza elleni, ingyenes védőoltást.

Beszámolt még arról, hogy számos antigénalapú tesztet fejlesztettek ki a tudósok, ez a teszt az aktuális fertőzöttséget mutatja ki.

"Ez a teszt bevizsgálásra került a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma által, pozitivitás esetén nagyon nagy az egybeeshetőség a PCR-teszttel is, ezért ez egy újabb diagnosztikai eszköz a kezünkben, élünk is a lehetőséggel" - jelentette be.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese a tájékoztatón először az Ausztria felé történő utazási szabályváltozásokat,

Magyarországról korlátozás nélkül lehet beutazni.

Az elmúlt napon 55 olyan utazóval szemben intézkedtek a rendőrök, aki nem (jól) viselte a maszkot.

A hétvégén Esztergomból kaptak jelentősebb bejelentést a 23 órai zárás megszegésével kapcsolatban, ugyanemiatt Budapesten két hasonló eset történt. A szabály bevezetése óta 64 hasonló intézkedés történt.

Karantén: az elmúlt hétvégén 5199-et rendeltek el.

Kérdések - válaszok

- Kell-e az iskolákban maszkot viselni a gyerekeknek?

- Nem, mert nem elvárható, hogy a gyerekek helyesen használják a maszkot napi 6-8 órán keresztül. De a bevezetett szabályok érvényesek: távolságtartás, egy csoport, közösség egyben tartása. Ezért is vezettük be a testhőmérést. Ha valaki napközben lesz rosszul, erre is van szabály és gyakorlat.

- Sok idős az utcán is viseli a maszkot. Ajánlott-e ez?

- Javasolt, igen, ezzel védettebbek lesznek az idősek. Számos helyen nehezen tartható a távolság. Mindenki, minden olyan helyen vegyen maszkot, ahol nem tartható a távolság.

- Kellhet-e két negatív koronavírustesz-eredmény az influenza-védőoltás beadásához?

- Van, ahol igen.

- Sokan azért nem adatják be az influenza elleni védőoltást, mert félnek attól, hogy a rendelőben elkapják a koronavírust. Mi a teendő?

- Minden orvoshoz indulást előzzön meg telefonálás!

- Lakosságarányosan a második hullámban a legrosszabbul teljesítő országok között vagyunk. Mit gondolnak erről?

- Ez egyszerűen nem helytálló. A WHO egymillió lakosra vetítve vizsgálja a fertőzötteket és a halottakat is, a középmezőnyben foglalunk helyet.

- Egy szociális intézmény covidos dolgozója mikor mehet vissza a munkába?

- Minden egyes esetet nem lehet értékelni. Ha valakinél enyhén zajlott le a betegség, 10 nap alatt védetté válhat, de kell neki két negatív PCR-teszt.

- Temetőlátogatás: mik az ajánlások?

- Nem mondunk újat: a csoportosulást el kell kerülni. Az a kérés, hogy a távolságot próbáljuk megtartani. Aki temetőt látogat, annak ellenére, hogy szabadban van, a biztonság kedvéért húzzon maszkot! Sokan tömegközlekedéssel mennek oda, ott eleve kell a maszk. A sírok rendezése közben több alkalommal jusson eszünkbe a kézfertőtlenítés!

Infostart: - Mi az azonnali teendő ott, ahol a gyermek vélhetően az iskolából hazahozza a covidot, pozitívnak bizonyul, és vele egy háztartásban idős, krónikus beteg ember él?

- Próbáljuk külön elhelyezni az idős, beteg lakót. A lényeget kell megragadni: fizikailag kell távolságot tartani, külön kell használni a konyhát, fürdőt.

Infostart: - A lélegeztetőgépre került magyar betegek közül hányan gyógyulnak fel?

- Ne ijedjünk meg! Tavasz óta megnőttek az egészségügy lehetőségei. Szlávik János főorvostól tudom, hogy a lélegeztetőgépre kerültek 50 százaléka ad absurdum meg is gyógyul. Ez nemzetközileg is magas arány.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Nic Bothma