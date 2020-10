Megemelték az ágyak számát a koronavírus-betegek ellátására első körben kijelölt kórházakban - a nap hírei

Az országos tisztifőorvos szerint nem szabad belefáradnunk a koronavírus-járvány kezelésébe, mert legalább annyi van még előttünk, mint amennyi mögöttünk. Müller Cecília a Kossuth rádióban elmondta, hogy a háziorvosokhoz eljuttatták az influenza elleni védőoltásokat és arra kérte a krónikus betegeket, hogy igényeljék azt. Müller Cecília kitért arra, hogy a koronavírus-betegek ellátására első körben kijelölt kórházak lassan telítődnek, ezért azokban megemelték az ágyak és a szükséges eszközök számát is.

Újabb 1474 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, elhunyt 33 krónikus beteg. A fertőzöttek száma ezzel 46.290-re, az elhunytaké 1142-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 31.060. Kórházban 1712 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 179-en vannak lélegeztetőgépen. Több mint 14 ezren már meggyógyultak.

Négynapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a következő két hétben. A képviselők hétfőn egyes vagyonkezelő alapítványokról határoznak, majd titkos szavazással döntenek a Kúria elnökének személyéről. Varga Zsolt András a kétharmados támogatás megszerzése esetén le is teheti esküjét. Kedden terítékre kerülnek a kormány adómódosítási javaslatai, valamint a családi gazdaságokról szóló törvényjavaslat is. Szerdán a tavalyi költségvetés zárszámadását tárgyalják a képviselők.

Robbanás történt, majd tűz keletkezett a fővárosban, a 19. kerületi Vécsey utcában egy autószerelő műhelyben. Egy 37 éves férfi könnyebben megsérült. A fővárosi tűzoltók a lángokat már eloltották. A robbanást egy gázüzemű autó tartálya okozhatta, ezután keletkezett a tűz a 200 négyzetméteres épületben.

Újraindult a vasúti forgalom Soroksár és Dunaharaszti között, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai végeztek a sósav átfejtésével a soroksári konténerterminálon. Korábban egy 25 ezer literes tartályból szivárgott a veszélyes anyag. A katasztrófavédelmi mobil labor mérései nem mutatták ki káros anyag jelenlétét a levegőben.

Lassú apadás kezdődött a Sajón, a Bódván és a Hernádon, a vízgyűjtő területeken nem kell újabb csapadékra számítani a jövő héten - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Sajó alsó szakasza a Hernád torkolata alatt a Hernádon érkező árhullám miatt még lassan árad. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több útszakaszt le kellett zárni.

A tűzszünet megszegésével vádolta egymást Örményország és Azerbajdzsán, néhány órával a fegyvernyugvás életbe lépését követően. A Hegyi-Karabah hovatartozása miatt konfliktusban álló felek egy héttel korábban is tűzszünetben állapodtak meg, ám az orosz közvetítéssel létrejött megállapodást röviddel életbe lépése után már meg is szegték. Az örmény védelmi tárca szerint eddig több mint 600 katona vesztette életét a szeptember végén kirobbant harcokban.

Izraelben újra országszerte tüntetéseket tartottak Benjámin Netanjahu miniszterelnök ellen, a vele szemben felhozott korrupciós vádak és kormányának koronavírusjárvány-kezelése miatt. A jeruzsálemi demonstráció a kormányfői rezidencia melletti téren ismét letartóztatásokkal és tömegoszlatással ért véget. Tizenhét hete tartanak a tömegtüntetések a miniszterelnök ellen, akinek januárban kezdődik a bírósági pere csalás, közhivatallal visszaélés és korrupció miatt.

Zavargássá fajult Prágában a cseh labdarúgó- és jégkorong-szurkolók tüntetése, akik a koronavírus-járvány miatti szigorú intézkedések ellen tiltakoztak. A rendőrség közlése szerint több mint kétezren vettek részt a demonstráción, pedig maximum ötszáz fő részvételét engedélyezték. A koronavírus-járvány közelmúltbeli gyors terjedése miatt rendkívüli állapotot hirdettek Csehországban, ezért a kormány hétfőn két hétre betiltott minden sporteseményt, kivételt csak a nemzetközi események képeznek.

Pénteken kinyithatnak New York államban a New Yorkon kívüli mozik - jelentette be Andrew Cuomo kormányzó. A filmszínházak termenként és vetítésenként csak ötven nézőt engedhetnek be. A Los Angeles-i után második legnagyobb nézőszámot jelentő New York városi mozik kinyitásáról még nincs szó. A mozikban maszkot kell viselni, csak a nézőtéren ülve, evéskor vagy iváskor lehet levenni. A távolságtartásra is figyelni kell.