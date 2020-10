A genetika határozza meg, marad-e hosszú távon tünetünk a koronavírusból felépülve

"Az, hogy létezik a hosszú Covid jelensége, egyértelmű" - fogalmazott Falus András immunológus, akadémikus, egyetemi tanár az InfoRádióban. A szakember megerősítette azt, hogy enyhébb lefolyású betegség esetén is megmaradhatnak ezek az akár hónapokon át tapasztalható tünetek.

"Genetikailag nem vagyunk egyformák. Van, akinek súlyosabb betegséget okoz a koronavírus, van, akinek az immunrendszere élénkebben, másé renyhébben válaszol" - fogalmazott.

"A fiatalok és az idősek közti különbség nem annyira éles, mint ahogyan eddig gondoltuk.

Az a fiatal, aki látszólag tünetmentesen vagy nagyon enyhe tünetekkel esett át a betegségen, sajnos nem biztosított arra, hogy a későbbiekben ne jelentkezzen nála a hosszú Covid" - fejtette ki Falus András.

Az elhúzódó szövődmények között a hosszú távú, krónikus vastagbélgyulladás sem kizárt Falus András szerint, ennek előfordulási aránya elég magas, 80 százalékos. A szívrendellenességek aránya kisebb, gyermekeknél pedig Kawasaki-szindrómát figyeltek meg. (A Kawasaki-szindróma a kis és közepes méretű artériák gyulladásával (vasculitis) járó, ismeretlen eredetű megbetegedés, amely leginkább 5 éven aluli gyermekeknél fordul elő. Fő tünetei: láz, kétoldali kötőhártya-gyulladás, ajak- és szájnyálkahártya-gyulladás, tenyéri és talpi bőrpír majd hámlás, kanyarószerű bőrkiütések és a nyaki nyirokcsomók megnagyobbodása. A Kawasaki-szindróma veszélyét a szívet érintő súlyos szövődmények jelentik.)

A hosszú Covid jelensége annyira sokakat érint világszerte, hogy számos online támogató csoport, sőt, weblap is született már arra, hogy az érintettek megoszthassák egymással tapasztalataikat és útjukat. A Long Covid Support oldalának egyik adminisztrátora, Barbara Melville a Medical News Todaynek adott nyilatkozatában arról számolt be, vannak olyan tagjaik, akik március óta tapasztalnak tüneteket, illetve az is jellemző, hogy többen azért nem kapnak segítséget, mert sosem tesztelték őket koronavírusra, mivel enyhe vagy semmilyen tüneteik nem voltak, ám most hosszú covidra utaló az állapotuk.

További probléma, hogy a hosszú távon tüneteket tapasztalókat sokszor olyan segélyvonalakhoz irányítják, melyeknél nem fizikai tünetekkel, hanem inkább lelki következményekkel kapcsolatosan tudnának rajtuk segíteni. Ezek az emberek azonban életminőséget rontó, a munkába való visszaállást is megakadályozó tünetegyüttessel küzdenek meg.

