Hosszú Covid-jelenség: ijesztő, és egyelőre az orvosok sem értik

Függetlenül attól, mennyire súlyos tünetekkel jár egy koronavírus-fertőzés, egy hónapig vagy akár még ennél tovább is elhúzódhatnak az életminőséget rontó tünetei a legfrissebb megfigyelések szerint. A "hosszú Covid" névvel illetett tünetegyüttesnél nagyon lassú a felépülés, pontos orvosi definíciója vagy tünetlistája ugyanakkor nincs még a betegség ilyen lefolyású változatának.

"Nincs kétségünk afelől, hogy a hosszú Covid létezik" – mondta el ugyanakkor David Strain professzor, az exeteri egyetem kutatója a jelenségről beszámoló BBC-nek.

A hosszú Covidban szenvedők legjellemzőbb tünete a bénító fáradtság, melyhez légszomj, makacs köhögés, ízületi fájdalom, izomfájdalom, hallási és látási problémák, fejfájás, az íz- és szagérzékelés elvesztése, valamint a szívet, a tüdőt, a veséket és a bélrendszert érintő problémák társulhatnak. Depresszióról, szorongásról és ködös gondolkodásról is beszámoltak az érintett betegek. A tünetegyüttes alapjaiban tudja tönkretenni a fertőzöttek életminőségét. Mindez nemcsak azokat érinti, akik intenzív kezelést kapnak: azokban is kialakulhatnak ezek a tünetek, akiknél relatíve enyhe a betegség lefolyása. Sokaknál tart hosszan a felépülés Róma legnagyobb kórházának 143 beteget érintő kutatása szerint a hazabocsátást követően még két hónappal is tapasztalt legalább egyféle tünetet a fertőzöttek 87 százaléka, ám ezek az adatok a kórházi ápolásra szoruló kisebbségre vonatkoznak.

Egy, az Egyesült Királyságban négymillió ember által használt app adatai szerint az érintettek 12 százaléka tapasztal tüneteket egy hónap leforgása után. Ugyanezen alkalmazás adatai szerint három hónap után két százalékra esik a tünetesek aránya. Egy dublini kutatás résztvevőinek ugyanakkor fele tíz hét után is fáradékonyságtól szenved, harmaduk emiatt a munka világába sem képes visszatérni.

Arról, hogy a vírus mikor okoz ilyen hosszú lefolyású betegséget, egyelőre csak találgatnak az orvosok. A koronavírus az emberi test sejtjeinek széles tárházát képes megtámadni, melyre immunrendszerünk túlzottan heves reakciót ad, ami szintén károsítja a szervezetet. Egy elképzelés szerint ezt követően az immunrendszer már nem tér vissza a normál működéshez, ez okozza a hosszú Covidot. A vírus ugyanakkor a szervek, szervrendszerek működését is megváltoztathatja: erre a heges tüdőgyulladás és annak következményei jelentik a legjobb példát. Az is ismert, hogy a koronavírus az emésztésre is hat, a cukoranyagcserét felboríthatja, illetve megváltoztathatja a zsírlebontást is. Az agyra gyakorolt esetleges hatásainak kutatása jelenleg korai fázisban van.

Chris Brightling professzor, a leicesteri egyetem kutatója arról beszélt a BBC-nek, hogy huszonöt éven át szeretnék követni ebbe beleegyező, hosszú Covidot átélt pácienseik felépülését.

"Remélem, nagyon keveseknek lesznek tünetei egy év elmúltával, de akár tévedhetek is" – mondta.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán