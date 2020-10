Támadnak a Hiúzok és a Leopárdok – így áll a magyar haderőmodernizáció

Csiki Varga Tamás szerint a Magyar Honvédség fejlesztése évtizedekig elhúzódó folyamat is lehet, amíg minden új technológia megérkezik és megtanulja használni a személyzet. A beszerzési folyamatnak, amely 2018-ban kezdődött, az ismerté vált költségek és az egész Zrínyi 2026-os haderőmodernizációs program becsült költsége alapján a kétharmadánál járhatunk – tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa.

Nagyon komoly beszerzéseket már bejelentettek. Közülük is a legnagyobb, a Zrínyi 2026 alapkövét jelentő, a szárazföldi erők szempontjából meghatározó a Lynx, vagyis a Hiúz gyalogsági harcjárművek beszerzési és gyártási programja, 700 milliárd forintos keretösszegben, valamint a szintén százmilliárdos nagyságrendű Leopárd harckocsibeszerzés – emlékeztetett Csiki Varga Tamás, megjegyezve, a fő hajtóerő annak a nehéz dandárnak a felszerelése, amelyet a NATO-nak 2028-ra ajánlott föl Magyarország.

A légvédelemban a már nagyon régi és kiöregedett eszközök cseréje és pótlása várható. Egyelőre az önjáró légvédelemről azonban nincsen bejelentés. A szárazföldi erők esetében még nyitott kérdés, hogy német Boxer vagy amerikai Stryker páncélozott szállító harcjárműveket szerez be majd a honvédség, és ettől is válhat függővé az önjáró légvédelmi technika.

Csiki Varga Tamás hangsúlyozta, az egész modernizációs folyamatnak – a szárazföldi és légierőn túlmenően –

a legfontosabb eleme a katona, a lövész,

így az ő fegyverzetüket is lecseréli a honvédség. Egyik oldalról már a gépkarabélyok modernizálása beindult, illetve folyamatban lesz, a géppuskák esetében pedig még kérdéses a beszerzés, szintén német és amerikai opció áll nyitva.

A magyar védelmi kapacitás nagyon korlátozottá vált a 2010-es évekre, a kilencvenes évek leépítései miatt. Az elmúlt években licencmegállapodások révén új gyártási kapacitások születtek, még tüzérségi eszközök gyártására is sor kerülhet, miután egy osztrák hadipari vállalatba is beruházott a magyar állam. De a legjelentősebb a Hiúzok gyártási kapacitása lehet, ahol vélhetően kutatás-fejlesztési együttműködés is ki fog alakulni.

Nyitókép: Hiúz, magyar festéssel. (Miniszterelnöki Kormányiroda)