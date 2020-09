Olyan gyalogsági páncélosaink lehetnek, mint még senkinek

A német-magyar-cseh hadipari együttműködés egyik kiváló példája a Hiúz fantázianevű gyalogsági harcjármű gyártása mindhárom ország részére - mondta az InfoRádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa, Csiki Varga Tamás.

"A német hadiipar leginkább világszínvonalú, csúcstechnikai eleme ez, olyannyira, hogy a fejlesztést követően 2016-ban volt még csak a bemutatója magának az eszköznek. Azóta több verzióban is bemutatták, legutóbb idén, és még akár az Egyesült Államok állományába is kerülhet belőle, valamint tárgyalnak Ausztráliával és Csehországgal is" - ecsetelte Csiki Varga Tamás.

Magyarország ráadásul nem csak venne ilyen Hiúzokat, hanem adott esetben gyártaná is őket.

Mind a tervezésben, mind a kivitelezésben figyelembe vették a legújabb hadi tapasztalatokat, így például a 6-8 fő szállítására is alkalmas eszköz sokkal nagyobb felületen védett páncélosan, emellett megfelelő tűzereje és mozgékonysága is megvan.

A német-magyar fejlesztési vonal egyébként egyre erősebb a beszerzések kapcsán, de ez osztrák és cseh irányba is bővül, az együttműködés pedig egyre mélyebb és integráltabb - mondta Csiki Varga Tamás. A három ország egyre mélyebben működik együtt – a Leopárd II-es harckocsi terén is például, hiszen ha mindhárom haderő rendszeresíti majd, akkor a közös működtetés, logisztika komoly további, költséghatékonysági előnyt is jelenthet.

Előzmény Augusztus közepén, váratlanul jött a hír , hogy Lynx (Hiúz) gyalogsági harcjárművek gyártására alapít vegyesvállalatot a német Rheinmetall céggel a magyar állam a honvédség NATO-vállalásainak teljesítése érdekében. Ezzel kiderült: Magyarország az első olyan NATO- és EU-tagállam, amely a düsseldorfi székhelyű cég új fejlesztésű, innovatív terméke mellett döntött az előzetes piackutatások után. Közölték: a lépés központi eleme a folyamatban lévő honvédelmi és haderőfejlesztési programnak. A beszerzés önmagában is fontos, a Magyar Honvédség ugyanis a Hiúzokkal fog ismét lánctalpas gyalogsági páncélosokhoz jutni.

Nyitókép: YouTube