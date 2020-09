Különleges ötlettel ösztönözné a fiatalokat a maszkviselésre a generációkutató

A koronavírus gyorsabban terjed, mint tavasszal, az emberek mégis kevésbé tartják be a maszkviselésre, a távolságtartásra és a fokozott higiéniára vonatkozó szabályokat – mondta Steigervald Krisztián generációkutató. Úgy fogalmazott, hogy ő maga is, de az ismerősei is sokkal kevésbé voltak elővigyázatosak akár még egy pár nappal ezelőtt is.

"Talán az utóbbi néhány napban jöttünk rá, hogy nem jó az, ahogy viselkedünk"

– tette hozzá.

A generációkutató szerint tavasszal az idősek törődtek kevésbé a járvánnyal, most viszont a fiatalok relativizálják a veszélyt. Az utóbbiakat rájuk szabott módszerekkel kell meggyőzni az egészségvédelem fontosságáról. Steigervald Krisztián megkérdezett a fiatalokat, szerintük mi kellene ahhoz, hogy közülük többen viseljenek maszkot, de az első reakció többnyire az volt, hogy szerintük sokkal több idős nem visel maszkot.

A generációkutató szerint azért

jó ötlet lenne, ha a fiatalok önkifejezési hajlandóságát, vágyát célozva indulna a maszkviselést ösztönző médiakampány.

"Akár a különféle intézményeknek, cégeknek, egyetemeknek és iskoláknak érdemes lenne a saját logójukkal ellátott maszkot piacra dobniuk, vagy létrehozni, mivel sok fiatal büszkén viselné a saját iskolájának a maszkját" – tette hozzá Steigervald Krisztián. Ezzel szerinte másfajta gondolatmorzsát lehetne tenni a maszkviselés mögé, és így megszólíthatók lennének azok is, akik ignorálták eddig a maszkviselést.

A járványvédelmi szabályokra valós és elrettentő példák iskolai bemutatásával is fel kell hívni a fiatalok figyelmét, illetve influencerek bevonásával audiovizuális kampányt kell indítani a közösségi médiában – javasolta Steigervald Krisztián generációkutató.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Kozlov